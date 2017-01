Gală de balet şi spectacole cu solişti din Bulgaria

În cadrul Festivalului Muzicii

Gală de balet și spectacole cu soliști din Bulgaria

Trei spectacole sunt programate, în această săptămână, în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului de la Constanța, organizat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Astfel, mâine, 27 mai, de la ora 19, are loc o gală de balet, o defilare a prim-soliștilor companiei constănțene, invitat fiind și Traian Vlaș, în prezent prim-solist în capitală. În momentele coregrafice „Esmeralda”, „Mica sirenă”, „Țipătul cerbului”, „Precauțiuni inutile”, „Gopak”, „Frumoasa din pădurea adormită” vor evolua Monica Cherecheș, Horațiu Cherecheș, Felicia Șerbănescu, Irina Ganea, Adrian Mihaiu, Mircea Crăciun, Irina Pâslaru și Dan Dumbravă. Miercuri, 28 mai, de la ora 19, invitat în cadrul festivalului este Studio „Danubius”, din Bulgaria, care va prezenta opera într-un act „Vocea umană”. În partea a doua a serii, soliștii instrumentiști constănțeni vor evolua, sub bagheta dirijorului Ludovic Bacs, în „Povestea soldatului”. Iar sâmbătă, 31 mai, de la ora 19, are loc spectacolul de operă „Boema”, G. Puccini, sub bagheta dirijorului Viktor Bockmann, din Austria, și în interpretarea soliștilor Răzvan Săraru, Carmen Gurban, din Cluj, Ionuț Pascu, Stela Sârbu, Ioan Ardelean, Constantin Acsinte, Ornest Pâslaru, din București, Ciprian Done și Laurențiu Severin.