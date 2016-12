Gabriela Bucovală se întâlneşte cu directorii şcolilor

5

NU VA ATINGETI DE STAN!

......eu n-am nimic cu stan, am ceva cu acesti oameni fara limite care scriu despre dansa! Dar ce aveti oameni buni de impartit cu aceasta femeie? Ce v-a facut? E si ea o biata fiinta lipsita de scrupule si de aparare, nu mai are nici macar doua tigle pe casa, ii ploua in cap, bantuie pe la restaurante sa mute banchetul de cls. a VIII-a, si prin comentarii...E ca o vita ranita de moarte, care isi da obstescul sfarsit ( in ale managementului, va rog sa nu intelegeti gresit), si mai trage cate-o copita lesinata in cei care au pus-o cu botul pe labe...Biata fiinta neinteleasa, lasati-o sa se mai bucure si ea putin de faima si "respect"! Miha, esti bine, draga? Cu ce te mai putem ajuta?