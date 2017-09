GABRIELA BUCOVALĂ, REVOCATĂ DIN FUNCŢIA DE INSPECTOR ŞEF AL ISJ CONSTANŢA

2

Da !

A inceput brambureala ! Cu puiul Abramburicai la butoane ... Abramburel a bramburit sindicalismul , cat a fost suportat in functie la sindicate , iar acum , ca ministru , face acelasi lucru , pe care il stie foarte bine de la partid . Politizarea excesiva a coborat standarde si a dus in derizoriu ideea de performanta in invatamant . Continuitatea este obligatorie coerentei in sistem , ori , atat politicile PSD -ului , cat si cele ale PNL-ului , chiar exagerat cele ale PDL-ului , au distorsionat logici educationale si au scos la suprafata personaje abjecte , care profitand de functii , si-au facut mendrele , distrugand si increderea minimala in revigorarea educatiei nationale ...Mare pacat ! Mare scandal ! Mare mizerie ...