Fundaţia Giovanni Bosco, gazda unei importante întâlniri a tinerilor constănţeni

Fundația Giovanni Bosco, gazda unei importante întâlniri a tinerilor constănțeni

Delegații de tineret ai României la Organizația Națiunilor Unite - Denisa Bratu și Gabriel Uifălean, derulează, până pe 25 martie, Campania Națională „Bringing the UN back home” în 21 de orașe din România.Aceștia vor fi prezenți în Constanța, sâmbătă, 18 mar-tie, la sediul Fundației Giovanni Bosco Constanța, Centrul de Tineret Oratoriul de Tineret, unde vor participa la o întâlnire activă cu diferiți tineri, reprezentanți ai ong-urilor de tineret constănțene, interval orar 17-19.Campania de informare vizează familiarizarea tinerilor români cu activitatea Organizației Națiunilor Unite, punând accent pe importanța Agendei 2030 și mai ales pe rolul lor de actori capabili să își clădească propriul viitor și să lucreze la societatea pe care și-o doresc.Programul „Delegat de Tineret al României la ONU” este realizat de Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Inițiativa este prezentă de 10 ani în țară, România fiind unul dintre cele peste 36 de state care susțin acest mijloc de a implica tinerii în cadrul celui mai mare for decizional la nivel mondial.Scopul programului este de a antrena tinerii cu potențial cu vârste între 18-25 ani în activitatea celui mai mare for decizional global și de a-i mobiliza în activitățile de tineret din țară.Pentru mai multe informații despre campanie, cei interesați pot adresa întrebări la următoarea adresă: office@unyouthdelegate.ro.Activitățile în Constanța sunt sprijinite de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Asociația Youth Romania U.N.- Sucursala Constanța și Fundația Giovanni Bosco.