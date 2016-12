Fuego vine să colinde la Cumpăna

Primăria și Consiliul Local Cumpăna oferă în dar tuturor locuitorilor din Cumpăna un concert de colinde marca FUEGO.Evenimentul, intitulat „Acasă de Crăciun”, face parte din turneul național de iarnă al artistului, și va avea loc în sala mare a Casei de Cultură Cumpăna, sâmbătă, 12 decembrie 2015, începând cu ora 16.00. Intrarea este liberă prin grija Primăriei și Consiliului local Cumpăna.„Oferim acest spectacol de colinde din tot sufletul cumpănenilor. Dorim să intrăm în spiritul sărbătorilor de Crăciun și acesta este darul de suflet pe care Primăria și Consiliul local în oferă locuitorilor comunei, pe lângă micile daruri ce vor fi oferite copiilor”, a declarat primarul Mariana GâjuFuego are colinde în dar pentru cumpăneni, cântece de suflet și multe surprize! Așa cum declară artistul, „Împreună cu band-ul meu străbatem o parte din România, purtând cu noi un mesaj, acela al iernilor de cândva, al fericirii de a fi „ACASĂ DE CRĂCIUN”! Pentru că e iarnă, iar ea e imaginea copilăriei noastre. E în fiecare părinte ce-și răsfață copilul, în fiecare copil care așteaptă daruri. Este adolescentul ce se reîntoarce în sânul familiei calde sau maturul ce, cu nostalgie, își amintește de cândva. Iarna e o sărbătoare, ce, an de an, ne strânge, mai mulți sau mai puțini, câți am mai rămas în vise, ACASĂ DE CRĂCIUN!”, a declarat Fuego.