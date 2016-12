Fuego: "Mulţi îmi plâng pe umăr, muzica mea le aduce alinare!"

Fuego: "Mulți îmi plâng pe umăr, muzica mea le aduce alinare!"

Săptămâna aceasta, Fuego (Paul Surugiu) a lansat, la Constanța, cel de-al 30-lea album realizat împreună cu compozitorul Jolt Kerestely, prestigiosul dirijor al orchestrei Radiodifuziunii Române și apreciat compozitor. Prilej cu care constănțenii au avut șansa să asculte cele mai îndrăgite piese ale artistului lansate de-a lungul celor 20 de ani de carieră, dintr-un repertoriu ce numără peste 500 de cântece.Două ore de spectacol live pe scena Casei de Cultură a Sindica-telor din Constanța, Fuego fiind acompaniat de orchestra condusă de pianistul Vicențiu Perniu, de la Teatrul „Alexandru Davilla” din Pitești, unde Paul Surugiu este angajat cu carte de muncă.- Prin ce se detașează repertoriul tău de tot ceea ce se întâmplă în muzica românească? - Am cântat tot timpul muzică romantică, iar oamenii, vrem sau nu vrem să credem, rămân niște romantici toată viața. Atunci când le este mai greu, când au probleme, când cred că sunt pe marginea prăpastiei, muzica îi ajută să se schimbe, să-și schimbe sentimentele. Eu asta încerc, să-i fac pe oameni mai buni, mai generoși și cred că reușesc, dovadă fiind prezența lor în sălile de spectacol. De data aceasta, am venit la Constanța după Paști, pentru că am fost plecat și într-o scurtă vacanță în Israel cu familia mea, dar m-am și pregătit intens pentru acest turneu, intitulat „Trăiesc”. Eu fără muzică nu aș exista. Dacă nu urc măcar o dată pe săptămână pe scenă, pentru a-mi încărca bateriile de la publicul meu, cred că nu aș putea să trăiesc.- Te provoc să comentezi melodiile ce se fredonează de ceva ani încoace. - Ce aș putea să spun decât că ceea ce înseamnă muzica noastră românească, și mă refer la muzica cu melodie, s-a cam pierdut. Se scrie acum muzică de-o vară, muzică ce se ascultă pe moment, care după aceea se uită. Dar când suntem între patru pereți, ne întoarcem la CD-ul acela în care ne regăsim. Spre exemplu, eu îi ascult pe Dan Spătaru și Gică Petrescu. Prin spectacolul meu, încerc să aduc o tânără generație - eu și orchestra mea - și să reînviem o generație de aur: Jolt Kerestely, Marius Țeicu, Cornel Fugaru, Horia Moculescu, Marcel Dragomir. Tare mi-aș dori ca și melodiile care se compun astăzi să se asculte și peste 50 de ani, dar nu cred. Fiecare alege ce vrea să facă pe scenă, fiecare cântă ce-și dorește și tot timpul am spus că există o sită care cerne corect.- Ești în competiție cu Loredana, Horia Brenciu, Ștefan Bănică Jr., artiști care mai umplu sălile de spectacol? - În niciun caz, pentru că eu cânt alt gen. Loredana este o mare artistă, Brenciu este un show-man total, la fel și Bănică. Tocmai de aceea și vând la sală, pentru că oferă un show și au voci, cântă, sunt extraordinar de talentați. Deci, nu mă simt în competiție cu nimeni, pentru că eu abordez un gen unic, care nu prea se cântă. Muzica aceasta romantică, de suflet, cu un aer boem. Sunt colegi care mai cântă acest gen și pe care îi prețuiesc, cum ar fi Mirabela Dauer, Corina Chiriac. Și văd oamenii care vin la sală și care apreciază acest gen de muzică. Eu sunt artistul care rămâne după spectacol și câte o oră să ofere autografe și să vorbească cu fanii. Mulți îmi plâng pe umăr pentru că au copiii plecați și muzica mea le aduce alinare.- În ciuda acestor efuziuni la care chiar am asistat, Fuego este și subiect de bancuri și poante. - Și astea au rolul lor. Dacă „Împodobește mamă bradul” nu ar fi devenit subiect de glume, nu adunam trei milioane de vizualizări pe youtube. N-am crezut vreodată că această piesă se va bucura de un așa succes. Pentru că a fost o piesă foarte simplă, cu un text simplu. Chiar și când l-au asociat pe Jean Claude Van Dame în șpagat pe două camioane cu mine, punându-mă între doi brazi, consider că a fost o glumă foarte bună. Cei care nu cunoșteau muzica mea și au văzut poanta aceea au intrat să vadă ce face omu’ ăsta și chiar au venit în sala de spectacol. La Cluj, am fost impresionat de o trupă de rockeri care a venit să mă felicite după concert pentru simplul motiv că merg înainte și îmi văd de drumul meu.- Înseamnă că și Tudor Chirilă se numără printre fanii tăi? - Nu știu, dar pot să spun că este un băiat foarte talentat. Am fost la spectacolele pe care le-a regizat mama lui, o foarte bună actriță a Teatrului de Comedie - Iarina Demian. Cea mai dragă amintire dintre mine și familia lui Tudor este legată de memoria tatălui său. Invitat fiind la emisiunea „Ceaiul de la ora 5", Ioan Chirilă, un jurnalist de excepție și comentator sportiv, m-a chemat alături de el în acea emisiune, chiar la debutul meu. Important este să rămânem oameni și să fim buni, pentru că numai astfel trecem toate obstacolele vieții.