Frustrare de bacalaureat repetent: "Habar n-am ce-oi fi crezut că fac a doua oară!"

Ieri, în cele șase centre de examen din județul Constanța s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie, cea la Limba și literatura română.Dintr-un total de aproape 800 de candi-dați înscriși la această probă, au absentat 145 de absolvenți, iar un candidat din centrul de examen de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia a fost eliminat pentru fraudă, cu interdicția de participare la examenul de bacalaureat pentru următoarele două sesiuni.Subiectele pe care le-au primit candidații de la profilul umanist și pedagogic au cuprins cerințe pe baza unui text de Gib Mihăiescu „Bordelul din rezervă” despre rolul emisiunilor culturale în societatea actuală (text argumentativ), tema și viziunea despre lume într-un text poetic aparținând lui Tudor Arghezi sau Ion Barbu (eseu).La profilul real, subiectul I a cuprins cerințe pe baza unui text din Mircea Eliade („Noaptea de Sânzâiene”), la subiectul doi - text argumentativ despre rolul comunicării în relațiile de prietenie, iar la subiectul III eseu despre tema și viziunea despre lume într-un text poetic aparținând lui Lucian Blaga sau Nichita Stănescu.Tot nepregătiți, tot nepregătiți…Am încercat să aflăm, ieri, de la câțiva dintre candidații care au susținut proba la Liceul de Electrotehnică și Telecomunicații cum li s-au părut subiectele. Dincolo de bășcălia pe care o făceau unul de celălalt, pentru că nu înțelegeau de ce s-au mai prezentat din nou, mai ales că nu s-au pregătit, subiectele li s-au părut extrem de grele. „M-a lovit direct în freză cu Eliade, ca să nu mai zic de textu’ poetic. Era singura probă pe care trebuia să o repet ca să promovez Bac-ul, dar nu am nicio spe-ranță!”, ne-a declarat unul dintre candidați. Iar o colegă de-a lui nu înceta să se întrebe, trăgând cu năduf dintr-o țigară: „Habar n-am ce-o fi crezut că fac a doua oară, mai ales că eu am muncit să adun un ban pe litoral!”.Este știut faptul că marea majoritate a celor care revin în toamnă la probele de Bacalaureat sunt cei care cu doar o lună în urmă au ratat de puțin… calificarea. Din păcate, ei revin la fel de nepregătiți ca și prima dată, așa încât prin cine știe ce miracol, adică un subiect prea ușor, că de copiat nu se pune problema, să reușească să promoveze probele picate. Astăzi, are loc proba scrisă la limba ma-ternă, dar în județul Constanța nu există niciun candidat înscris.