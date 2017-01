Fotografii de Anatole Magrin, într-un album realizat de Dan Arhire

Muzeul Marinei Române a găzduit, ieri, un eveniment menit a marca împlinirea a 132 de la Unirea Dobrogei cu România, manifestare care a cuprins lansarea unui album deosebit, „Dobrogea. Cheia de boltă”, reali-zat de jurnalistul tulcean Dan Arhire și tipărit de S.C. Cuget Liber S.A. Despre evenimentele de la 1878, dar și despre activitatea lui Dan Arhire au vorbit lector univ. dr. Ioan Damaschin și jurnalistul de radio Rodica Simionescu. A urmat discursul autorului, care a expus motivele pentru care a publicat albumul „Dobrogea. Cheia de boltă”: „Am simțit nevoia să spunem public ceea ce am spus acolo, am crezut că este necesar ca aceste lucruri să fie strânse la un loc și făcute publice într-o lucrare care nu se pretinde a fi un demers științific, ci unul gaze-tăresc, de popularizare. Am mai publicat acest album pentru a putea dormi liniștiți cu sentimentul unei datorii împlinite de a fi restituit publicului ceea ce noi considerăm a fi o adevărată comoară, anume fotografiile dobrogene ale lui Anatole Magrin. Am publicat acest album și din recunoștință pentru cei care au făcut ceea ce-au făcut pentru ca noi astăzi să avem ce sărbători și din respect profund pentru modul în care ei, fără să ne cunoască, au ales să-și facă datoria față de noi”. Lucrarea beneficiază de condiții grafice excelente și prezintă fotografii de epocă din Constanța, Mangalia, Hârșova, Tulcea, Sulina, Babadag, Medgidia realizate de primul fotograf al Dobrogei, Anatole Magrin, însoțite de texte - adevărate lecții de istorie extrase din lucrarea lui Marin Ionescu-Dobrogianu, „Dobrogia în pragul veacului al XX-lea”. Dan Arhire este de formație ofițer, a activat în Marina Militară, iar actualmente este președintele Asociației tulcene „La drum”. Cu ocazia lansării, la Muzeul Marinei s-a deschis și expoziția de fotografie „Anatole Magrin”, care va fi donată instituției gazdă.