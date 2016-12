Fostul rector al Universităţii "Ovidius", moderatorul unui important eveniment

Fostul rector al Universității "Ovidius", moderatorul unui important eveniment

Astăzi, de la ora 16, Biblioteca Județeană Constanța „Ioan N. Roman” și Filiala Constanța a Societății de Științe Istorice din România organizează lansarea, la Constanța, a volumului de studii închinat profesorului Tasin Gemil, ex-profesor și prorector al Universității „Ovidius”, fost deputat, cu titlul „Contemporary Research in Turkology and Eurasian Studies. A Festschrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the Occasion of His 70th Birthday (Babeș-Bolyai University. The Institute of Turkology and Central-Asian Studies), lucrare coordonată de Stoica Lascu și Melek Fetisleam.Substanța consistentului volum (aproape 1.200 de pagini), la a cărui alcătuire au contribuit autori din 16 țări, se constituie din arii tematice care i-au fost, și îi sunt în continuare, familiare. Cei 63 de autori, de la specialiști cu autoritate științifică recunoscuți în mediile academice și de cercetare din țările lor, până la tineri doctoranzi români, au abordat problematici pe care editorii le-au compartimentat, cronologic, în cinci părți tematice. Moderatorul evenimentului este prof. univ. dr. Victor Ciupină.„Multitudinea temelor abordate în acest volum arată, credem, nu mai puțin - dincolo de preocupările proprii ale contribuitorilor è #c, interesul tot mai major de care se bucură în lumea științifică de astăzi Turcologia și Studiile Eurasiatice în general ; după cum relevarea legăturilor și a influențelor reciproce ale spațiului românesc cu cel sud-est european, în decursul vremurilor, se poate constitui, negreșit, într-o contribuție la cunoașterea ansamblului evoluției istoriei europene și chiar eurasiatice. Iar dacă volumul de față, prin studiile respective, poate suscita interesul specialiștilor, înseamnă că și-a adus și el o mică contribuție la progresul științei istorice românești”, afirmă prof. univ. dr. Stoica Lascu.