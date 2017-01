Fostul cinematograf "Republica", captiv între prostie şi birocraţie. E frumos, modern, dotat, dar totuşi închis!

Fostul cinematograf "Republica", captiv între prostie și birocrație. E frumos, modern, dotat, dar totuși închis!

Dotat cu mobilier modern, cu sistem de proiecție, sisteme de lumini și sunet pentru sală de cinema, video proiectoare, ecrane de proiecție și TV plasme, cinematograful a fost reclădit din temelii, iar la sfârșitul anului trecut primeam doar… speranțe.Nici zilele trecute purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța, Ovidiu Chircă, nu ne puteau furniza o dată sau o aproximare a inaugurării. „Din punctul de vedere al proiectului, lucrările au fost finalizate. Mai așteptăm avizarea ISU, restul aprobărilor fiind obținute”, afirmă Chircă.Cinci ani au trecut de când consilierii județeni votau proiectul de reabilitare a clădirii în care a funcționat cinematograful „Republica”, pe care urmează să-l redenumească „Jean Constantin”. Și pare să nu mai intereseze pe nimeni grăbirea demersurilor, atâta timp cât de aproape jumătate de an de când s-au finalizat lucrările de construcție și mobilare se așteaptă avize și avizări.Întrebat, ieri, Dan Cojocaru, șef secție distribuție și exploatare film în cadrul Centrului Cultural „Theodor Burada”, mărturisea, resemnat, că la fel ca ceilalți constănțeni așteaptă marea inaugurare. „Au trecut atâtea premiere românești cu prilejul cărora am fi putut să deschidem festiv această renovare a bătrânei clădiri, dar nu s-a putut. Regret că nici acum, pe 20 ianuarie, când Nae Caranfil își lansează în 30 de orașe un nou film - «6,9 pe scara Richter» - nu putem să ne mândrim că-i suntem gazdă, pe un ecran impresionant de 17 metri lungime pe 7 metri înălțime. Nu am renunțat încă la ideea unei inaugurări fastuoase cu covor roșu și invitați speciali”, mai adăuga Dan Cojocaru.Pe de altă parte și tinerii constănțeni se arată interesați de această nouă „Republică” în speranța că-și vor afla aici propriul loc de întâlnire și dezbateri. „Ne dorim să credem că acest Centru pentru Tineret va fi utilizat în interesul tinerilor, aceștia urmând să desfășoare activități specifice nevoilor și intereselor lor, sau să poată oferi alternative pentru petrecerea timpului liber, incluzând și proiecția digitală de filme între acestea, fără a face din aceasta o activitate principală“, se afirma într-un comunicat de presă transmis de către prim-vicepreședintele Federației Tinerilor din Constanța, Cristian-George Fărăuanu.Așadar, toată lumea este în așteptare și poate că vom avea șansa cât mai curând să scriem despre filmul care va inaugura noul centru.