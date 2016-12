Forte Life invită constănţenii la un spectacol şi un atelier

Forte Life invită constănțenii la un spectacol și un atelier

Duminică, 19 ianuarie, începând cu ora 11, la Forte Life, trei purceluși grozavi vor rostogoli cu maaare bucurie povestea plină de peripeții a celor trei frați rozalii! Vor dansa, vor cânta, vor chiui și vor construi! Fiecare cum crede că e mai bine! Dar în așa fel încât orice copil, oricât de mititel, va îndrăgi fiecare purcel și în plus va învăța foarte bine, morala poveștii: Atunci când faci ceva, fă cât poți de bine! Un muzical cu păpuși, plin de culoare și de voioșie, în care chiar lupul, cât ar părea de fioros, se pricepe la cântat și crede că e artist adevărat! Prețul unui bilet este de 10 lei. Tot duminică, 19 ianuarie, și tot la Forte Life, dar de la ora 18, se organizează, timp de o oră și jumătate, un atelier deosebit, de confecționat ceasuri mari, de perete, personalizate. Cu tendințe vintage, abstracte, naive, clasice, simple sau complexe, oricum am alege, ceasurile vor arăta mai mult decât timpul! Vor arăta faptul că timpul nostru merită trăit așa cum vrem! Un simbol al ludicului din noi, ridicat la rang de obiectiv! Noi aducem suporturile (sunt de pus pe perete 24/24 cm) și mecanismele ceasornicelor, plus dis-pozitivele de fixare pe perete. Vom aduce și culori acrilice, pensule, șervețele cu motive deosebite și diferite, adeziv pentru șervețele - vom lucra în tehnica decoupage, pictură cu tehnica șervețelului și cu tehnica imaginației libere! Locurile sunt limitate (din cauza materialelor folosite), doar 15 par-ticipanți pot intra ca meșteri și ucenici în acest atelier, de aceea participarea va fi doar pe bază de rezervare!Costul unui atelier este de 30 lei.