Fondatorii învăţământului juridic şi administrativ, readuşi în memorie

La Universitatea „Ovidius“ din Constanța

Fondatorii învățământului juridic și administrativ, readuși în memorie

Ieri, în Sala Senatului Universității „Ovidius“ din Constanța, au luat loc personalități de marcă, fie că vorbim de magistrați, avocați sau notari constănțeni, toți având un numitor comun: absolvenți ai Facultății de Drept, Științe Administrative și Sociologie.Evenimentul căruia i-au fost martori este unul foarte important în istoria cetății academice constăn-țene, pentru că s-au împlinit 20 de ani de când a luat ființă Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociologie.Evident emoționat de importanța evenimentului, dar și de menirea de gazdă pe care a avut-o pentru personalitățile prezente în sală, conf. univ. dr. George Șerban în discursul său a punctat: „N-am pornit, în urmă cu 20 de ani, în a rivaliza cu marile facultăți de drept din țară, care lansează nume sonore, dar să știți că prin dăruirea și entuziasmul cadrelor didactice am ajuns și noi să ne mândrim că peste 50 la sută din ceea ce înseamnă viața juridică din județ - magistrați, avocați și notari - provin de pe băncile acestei facultăți. A existat o sfială a începutului și apoi o îndârjire legată de rapiditatea cu care s-au lansat celelalte facultăți, mai ales cea de Medicină, care pentru noi a constituit un stimulent. Privind retrospec-tiv, am realizat ce înseamnă realitatea dictonului «Per aspera ad astra» (Cu greutate până la stele), a fost ceva eroic în toate acestea. Făceam ore prin laboratoare pline de motoare, prin subsolurile universității, aveam seminarii la Liceul «Traian». A fost un zbucium al începuturilor, pentru care acum ne întoarcem cu gândul și surâdem duios amintirilor. Iar acum avem proiecte care pot friza chiar ambiția, și anume de a crea o școală doc-torală. Știm că majoritatea studenților vin la noi atrași de interese pecuniare, respectiv de atractivitatea salariilor magistraților sau de veniturile din când în când fabuloase ale avocaților, însă sperăm că printre ei există și visători, adică acei care vor să gestioneze și să împartă dreptatea. Mai ales lor le dedicăm jubileul celor 20 de ani”.A urmat un moment de reculegere dedicat memoriei fondatorilor Facultății de Drept, Științe Administrative și Sociologie, respectiv prof. univ. dr. Dorin Clocotici, lect. univ. dr. Aurel Oprea, prof. univ. dr. Marin Mincu, prof. univ. dr. Mihai Irimia și prof. univ. dr. Aurel Dincu.„Membrul fondator care a avut și inițiativa și voința și energia cea mai mare este profesorul Dorin Clocotici. Dânsul a fost cel care s-a zbătut foarte mult la început, după care, împreună cu profesorul Alecu Alexandrescu, cunoscut în mediile juridice constănțene și nu numai, apoi cu profesorul Dincu și cu Aurel Oprea și în cele din urmă și noi am pus bazele unei micuțe specializări inițiale de drept”, a declarat conf. univ. dr. Vasile Drăghici.Prima diplomă de excelență i-a fost acordată lect. univ. dr. Alecu Alexandrescu, singurul rămas dintre fondatori, care în cuvântul său de mulțumire a dezvăluit „misterul” apariției acestei facultăți: „Pentru că suntem la Facultatea de drept, trebuie să spunem adevărul. Ideea înființării acestei facultăți a pornit de la o facultate particulară, prima facultate de drept din Constanța, HYPERION. Să nu credeți că a fost ușor. A fost cumplit de greu, reticențe existând chiar la conducerea Universității Ovidius, care ne trimi-tea mereu la Ministerul Învățământului, pentru că nu era autonomie universitară. Și atunci toți am uzat de toate relațiile pe care le aveam și am reușit să înființăm această facultate. Fiind singurul care am mai rămas dintre fondatori, le mulțu-mesc astăzi”.Urări la ceas aniversarProf. univ. Ana Rodica Stăiculescu a fost trei mandate decan al acestei facultăți: „Cred că facultatea a evoluat frumos. Cred, de aseme-nea, că ne-am aflat mereu într-o căutare, pentru o identitate a ei și a programelor noastre de studii și personal cred că în acest moment toate programele de studii din România, ca să se dezvolte au o singură șansă: parteneriate cu universități europe-ne de prestigiu și dublă diplomare a studiilor pe care le gestionează”.Prof. univ. dr. Ioan Bordeianu, prorector al Universității „Ovidius”, a fost martorul dezvoltării acestei facultăți încă de la primul curs festiv, fiind prezent când s-au pus bazele Universității „Ovidius”: „Este una dintre facultățile cu cei mai numeroși studenți, după Științe Economice și Medicină. Are un corp profesoral de elită și studenți interesați să-i urmeze cursurile. Sunt multe facultăți de drept în țară care nu mai au cui să predea ștafeta, lucru care nu se întâmplă la Constanța. Le doresc succes în continuare și să pregătească juriști cât mai buni, care să aplice legea”.Seria manifestărilor dedicate aniversării celor două decenii va continua luni, 19 noiembrie, și marți, 20 noiembrie, cu redenumiri de săli.