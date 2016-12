FolkYou! Florian Pitiş - patru zile la Vama Veche

FolkYou! Florian Pitiș - patru zile la Vama Veche

Deși a anunțat inițial trei zile de festival, Asociația Mișcarea de Rezistență vine cu o veste. Foarte bună! „FolkYou!” s-a prelungit cu încă o zi. Așa că, dacă vă plac folkul, marea și Vama, vă puteți bucura din plin de ele pe 2, 3, 4 și 5 august.Patru seri de muzică bună, pe plajă, în acompaniamentul mării, pe fundalul cerului plin de stele, cu algen-n păr și tălpile-n nisip… o clipă din an în care visele se pot trăi aievea.Pe plaja „FolkYou!” se anunță premiere și anul acesta. Pe lângă vocile care v-au provocat la folk în fiecare vară, timp de șapte ani, vă vor stârni la cântat și Desperado, Bere Gratis, Sarmalele Reci, Timpuri Noi și trupa lui Kempes - Rezident Ex. și la aplaudat Adrian Naidin și Dumitru Fărcaș.Altă premieră care se anunță pe scena și pe lângă scena „Folk You!” este lansarea albumului trupei Emeric Imre Set, „Târziu”. Artiștii își propuseseră lansarea în toamna anului trecut, dar viața le-a încurcat planurile așa că l-au amânat pentru primăvară. Cum nici atunci nu au putut, îl lansează la „Folk You!” mai „Târziu”.„La prima ediție - în 2005, tot în Vama Veche „Florian Pittiș a declarat deschisă, prin Folk You!, «mișcarea de rezistență împotriva prostiei revărsate»” povestesc organizatorii. „Moțu încerca, la vremea aceea, să identifice și să definească genul care a consacrat Festivalul Folk You!: «Ce să însemne folkul?» - se întreba el, «Un om cu o chitară? Astas-ar putea să însemne și blues-ul. Un om care își cântă propriile compoziții? Și la blues se întâmplă lucrul ăsta. Folk este destul de apropiat de folclor... Să fie oare nevoia de cultură a unor oameni care și-au pierdut calitatea de țărani și n-au dobândit-o încă pe cea de orășeni? Să fie o întoarcere la origini - în antichitate versurile rostite erau acompaniate de un instrument - la ceea ce se numește melopee? Folkul să însemne numai cântecele de protest? O melodie populară cu autor cunoscut? Cine știe?! S-ar putea să însemne toate la un loc...»”.„Mișcarea de rezistență”, organizatorul festivalului, lansează și o rugăminte cortiștilor Vămii: între 30 iulie și 6 august lăsarea plajei libere de corturi între cherhana și „La Galerie”, pentru scenă și public. Se pot campa după „La Galerie” sau la Marina Park, unde o zi de campare costa 15 lei.