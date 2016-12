"Folk you! Florian Pittiş" vine la Vama Veche

"Folk you! Florian Pittiș" vine la Vama Veche

În perioada 2 - 5 august, la Vama Veche, are loc cea de-a opta ediție a festivalului „Folk You! Florian Pittiș”. Timp de patru zile, plaja din Vama Veche va găzdui artiști și trupe ca Iris, Celelalte Cuvinte, Tudor Gheorghe (cu taraf), Alina Manole, Taxi, Phoenix, Zdob și Zdub sau Rezident Ex & Kempes. Sâmbătă, 4 august, chiar pe plajă, Emeric Imre își va lansa cel mai nou album, „Târziu”. Evenimentul începe la ora 17.00 și nu se va termina până când Emeric Imre și colegii săi de trupă, Adelina Bolot, Gabi Ghiță, Sorin Zamfir și Razvan Krivach, vor oferi tuturor prezenți autografe. Intrarea va fi liberă.