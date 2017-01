Folk You! Florian Pittiş, programat în iulie

Folk You! Florian Pittiș, programat în iulie

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ediția din acest an a festivalului Folk You! Florian Pittiș va avea loc, în perioada 21 - 23 iulie, pe plaja din Vama Veche. Fanii muzicii folk sunt așteptați pentru două zile de muzică de calitate.Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 12, iar intrarea la Folk You! este liberă.Festivalul Folk You! a fost lansat în 2005, la Vama Veche, de Florian Pittiș, când regretatul artist a declarat deschisă, prin Folk You!, „mișcarea de rezistență împotriva prostiei revărsate”.