Folk You! Florian Pittiş, în acest week-end, în Vama Veche

Folk You! Florian Pittiș, în acest week-end, în Vama Veche

Astă-seară, începând cu ora 18, pe plaja din Vama Veche, demarează, pentru cel de-al doisprezecelea an, Folk You! Florian Pittiș.„Nu vă mai lăsați constrânși de nimeni și de nimic, nici de vremuri, nici de oameni, fără ură, fără regrete și fără resentimente. Mergeți înainte ca și cum timpul n-ar exista. Eliberați-vă de tot și de toate, cu gândul că trebuie să trăiți pentru și în adevăr, căci doar adevărul vă va face liberi. Și numai liberi fiind, veți putea atinge în viață fericirea”, ne amintește în fiecare dimineață, la Smart FM, Moșu Pittiș.În programul primei seri, vor concerta: Teodora Buciu, Țapinarii, Folk Frate, Cosmin Vaman, Alexandra Andrei și Trupa SPAM, Alexandru Andrieș, Andrei Păunescu, Alina Manole, Antract, Byron, Nicu Alifantis & Zan, Taxi, Iris, Vița de Vie.Sâmbătă, 23 iulie, tot de la ora 18, vor cânta despre dragoste și… de-ale vieții: Air Sofa, Arthur, Tatiana & Marius Ojog, Gyuri Pascu & Vlady Cnejevici și Teo Boar, Bosquito, Dinu Olărașu, Poesis, Farfarello, Emeric Imre & Jimi El Laco, Krypton, Pistol cu capse, The Kryptonite Sparks, Pasărea Rock, Omul cu șobolani.