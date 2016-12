Flota Maritimă Comercială, aniversată la Muzeul Marinei Române

La Muzeul Marinei Române a avut loc, ieri, un simpozion cu subiectul „Flota Maritimă Comercială - 115 ani. Trecut. Prezent. Viitor”, eveniment care se încadrează în „Luna spiritualității marinărești” care precede sărbătorirea Zilei Marinei Române. La prezidiu s-au aflat cdor conf. univ. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, di-rectorul Muzeului Marinei, clc. Laurențiu Mironescu, președintele Ligii Navale Române (LNR), expert dr. Carmen Atanasiu, vicepreședintele LNR, filiala Constanța, viceamiral (r) ing. Ilie Ștefan, președintele de onoare al Ligii Navale Române, Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, cdor. prof.univ.dr.ing. Vergil Chițac, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, rectorul Universității Maritime Constanța și viceamiral (r) prof. univ. dr. ing. Ion Alexandru Plăviciosu, reprezentant al Consiliului Director Național al L.N.R. Anul acesta s-au împlinit 115 ani de la înființarea primei instituții naționale de navigație maritimă comercială – Serviciul Maritim Român (S.M.R.). În prezentarea sa, dr. Carmen Atanasiu a precizat că prima călătorie sub auspiciile S.M.R. a realizat-o vaporul „Medeea”, care, la 14 august 1895, a plecat de la Brăila cu destinația Constantinopol, având la bord 25 de pasageri și 600 de tone de mărfuri generale. Cea de-a doua călătorie are loc pe 26 august, nava „Meteor” urmând aceeași rută, pentru ca, pe 14 septembrie, să fie inaugurată oficial prima linie regulată de călători Constanța – Constantinopol. În perioada interbelică, Flota Comercială Română a fost dotată cu nave moderne, crescând și numărul liniilor maritime și al porturilor în care acostau și operau navele românești. După 1918, în domeniul transporturilor pe apă s-a înregistrat o prezență mai mare a inițiativei particulare, deși statul a continuat să fie principalul armator. Tot din prezentarea dr. Atanasiu aflăm că, în cel de-al doilea război mondial, unele nave comerciale s-au transformat în nave de război, ceea ce relevă importanța strategică a Flotei Comerciale de transport. În 1945, când guvernul sovietic a transmis guvernului României cota sa de participare la SOVROMURI, iar navele Marinei Comerciale au trecut în proprietatea Întreprinderii de Navigație Maritimă și Fluvială NAVROM. Criza din Flota Maritimă Comercială a fost intensificată de revoluția din 1989: „Soluțiile aplicate de guvernele care s-au succedat la conducerea țării au constat, inițial, în divizarea a trei flote maritime și privatizarea managementului naval și au demarat greu, influențate, în general, de ritmul în care se derula privatizarea economiei românești”, precizează dr. Carmen Atanasiu. Despre aspecte privind viitorul transporturilor comerciale române ne-a vorbit contraamiral (r) Petre George, vicepreședintele Consiliului Director Național al Ligii Navale Române, redactor șef al revistei „Marea Noastră”, editată de LNR: „Liga Navală Română intenționează să susțină eforturile pentru revigorarea transporturilor comerciale ale României. O primă etapă ar consta în inițierea unui regim special pentru Pavilionul Român, care i-ar aduce avantaje statului. Un al doilea pas ar fi ca firma cu capital de stat să fie scoasă de la privatizare și trecută sub administrația Ministerului Transporturilor, și acolo poate se vor găsi armatori care să investească în nave care să aibă pavilion român cu capital mixt”. La manifestare au mai participat reprezentanți din instituții precum Autoritatea Navală Română, CERONAV, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea Maritimă Constanța, Sindicatul Liber al Navigatorilor, Universitatea „Ovidius”, Serviciului Județean Constanța al Arhivelor Naționale, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Evenimentul a fost organizat de Liga Navală Română, în colaborare cu Muzeul Marinei Române.