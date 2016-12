Florin Piersic Jr. vine la Cityplex Tomis Mall Constanţa

Florin Piersic Jr. vine la Cityplex Tomis Mall Constanța

Duminică, 3 martie, de la ora 19, va avea loc proiecția de gală a filmului „Killing Time”, o producție independentă Kinosseur Productions și Elefant Films, care îi are în distribuție pe Florin Piersic Jr., Cristian Ioan Gutău, Daniel Popa, Olimpia Melinte și Florin Zamfirescu.Filmul a fost prezentat în premieră națională în cadrul Zilelor Filmului Românesc la ediția din 2012 a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Tot în 2012, a fost proiectat în selecția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Varșovia - Free Spirit Competition.Regizorul Florin Piersic Jr., care va fi prezent la Constanța, la Cityplex, duminică, 3 martie, și-a început cariera în teatru, unde a jucat în „Comedia Erorilor”, „Zoo Story”, „Copiii unui Dumnezeu mai mic”, „Zaruri și cărți”, etc. Unul dintre cele mai importante momente din activitatea sa teatrală îl reprezintă apariția în one man show-ul „Sex, drugs, rock and roll”, de Eric Bogosian, un tur de forță pentru care Florin a fost distins în 2002 cu premiul UNITER. În 2005 a regizat două filme independente - „Fix Alert” și „Eminescu vs. Eminem”.Cât despre film, acesta are în prim plan doi asasini plătiți care își așteaptă viitoarea victimă într-un apartament gol. Orele se scurg. Tensiunea crește. Glumițele nevinovate se transformă în împunsături ironice. Insultele devin amenințări. Va curge sânge.