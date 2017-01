Flori, mere coapte şi un recital de multe carate, în dar de la Maia

Flori, mere coapte și un recital de multe carate, în dar de la Maia

Spectacolul „Mic și-al dracu’“, ce marchează debutul regizoral al cunoscutei actrițe Maia Morgenstern, s-a bucurat de un public numeros la Constanța. Un recital de excepție, alături de o evoluție deosebită a dansatorului Vali Roșca, au fost ingredientele serii de marți, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța. Spectacolul Maiei pare croit special pentru ea, și asta pentru că reunește tehnici actoricești diferite, parcurse cu mare ușurință și eleganță de talentata actriță. Piesa are la bază texte semnate de poetul umorist Ion Pribeagu, însă readuse în actualitate pe o coloană sonoră retro, pe alocuri chiar romantică, creând o atmosferă specială. Glume, bancuri, scheciuri ce amintesc de anii ’80, fabule care transmit emoție, bucurii, căderi, toate într-un one man show cum rar vezi la Constanța. Iar dansatorul Vali Roșca a susținut cu brio demersul actoricesc al Maiei, printr-o evoluție care a vorbit de la sine despre faptul că în preajma unei aseme-nea actrițe nu te poți prezenta oricum. Muzică, vers, dans și joc actoricesc, într-un cuvânt, un spectacol complet. În plus, publicul constănțean a primit de la cei doi artiști mere coapte și flori colorate de toamnă, un gest simbolic pentru a mulțumi spectatorilor pentru aplauzele primite.