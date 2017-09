FITIC pregăteşte zeci de spectacole de teatru şi noi premiere

FITIC pregătește zeci de spectacole de teatru și noi premiere

Organizatorul Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța (FITIC), Asociația Culturală „Teatrelia”, susține că toți oamenii au nevoie de teatru, motiv pentru care, zi de zi, până la data de 9 septembrie, pot viziona piese extremde interesante. Gazda acestui festival este Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“.„Și dacă, anul trecut, FITIC s-a impus ca un motor al revoluției culturale la Constanța, scoțând peste 5.000 de spectatori în stradă, anul acesta FITIC face mai mult. După «Romanul scriiturii. Fenomenologie și semiotică», un workshop de dramaturgie susținut de Ana Maria Nistor, cadru didactic la UNATC «I.L. Caragiale», am decis să transformăm FITIC într-o platformă de colaborare între dramaturgi, regizori și actori, unică în România. Aici, specialiști de la mai multe universități de arte din țară vor alege cele mai bune texte ale tinerilor dramaturgi și îi vor pune pe aceștia în legătură cu tineri regizori, sprijinind și coordonând astfel, într-un mod foarte concret, apariția unei noi pagini de istorie a României: cea dramatică. Pentru viitorime, istoria se scrie astăzi, însă cineva trebuie să își asume această importantă sarcină, iar noi, organizatorii FITIC, suntem gata s-o facem. Mulțumim pe această cale profesorului Marina Cap-Bun, de la Facultatea de Litere a Universității «Ovidius» din Constanța pentru participare și comentariile extrem de constructive”, au precizat reprezentanții Asociației „Teatrelia”.Aceștia au adăugat că, până acum, câștigătorii la secțiunea de dramaturgie tânără sunt Radu Popescu („Paliativ”), Matei Lucaci Grunberg („Procesul lui David M. Golan”) și Marian Popescu („Două nunți și-o sinucidere”).În ediția de anul viitor, „Paliativ” va vedea luminile rampei, într-o montare realizată de FITIC, iar Matei Lucaci Grunberg a fost invitat să își prezinte, în cadrul festivalului de anul acesta, spectacolul care se află în proces de finalizare. În acest fel, FITIC 2.0 demonstrează că susține într-un mod foarte concret și imediat tinerii artiști, devenind singurul festival de teatru din România care are o strategie culturală de viitor și unde se întâmplă minuni.Programul FITIC va continua astăzi, la ora 12.00, cu spectacolul „Ce zile frumoase” („Teatrul de sufragerie”), reprezentație urmată, la ora 14.30, de „Apoi o să crăpăm” (Compania de teatru „Clepsidra”). Va urma „ADN” (Bonobo), apoi, la ora 19.00, constănțenii vor avea ocazia să vizioneze spectacolul „Complet Alb”, susținut de Asociația „ARTES”, în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor, filiala Iași. Din distribuție, fac parte Andreea Darie, Alexandru Dobynciuc, Andreea Enciu, Ancuța Gutui, Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Cătălin Ștefan Mândru, Daniel Onoae. Seara se va încheia la ora 20.45, cu „Singularity”, o coproducție a Teatrului Mic - Teatrul de Artă București.