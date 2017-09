FITIC 2.0 a transformat TNOB în Teatrul Ovidius. Festivalul continuă

Orașul Constanța a devenit, în luna septembrie, o adevărată Mecca artistică și culturală. Pentru al doilea an la rând, Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța, ediția a II-a sau, mai simplu, FITIC 2.0, a adunat zeci de artiști tineri și consacrați ai teatrului independent, în concurs și în off, umplând până la refuz sălile Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Astfel, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danosvki” a redevenit „Teatrul Dramatic Ovidius”, străvechiul nostru teatru de stat, un pol cultural cu decenii de istorie.Istorie a făcut și FITIC 2.0. Datorită publicului, extrem de receptiv, workshopurilor de specialitate susținute de invitații festivalului, juriului și artiștilor, Festivalul de Teatru Independent de la Constanța, care are loc în perioada 2 – 9 septembrie 2017, scrie în fiecare zi câte o pagină culturală importantă a orașului nostru. Evenimentul a ajuns la cea de-a cincea zi, iar organizatorii vă invită în continuare, cu brațele deschise, pentru încă patru zile pline de teatru! „Pe această cale, vrem să mulțumim publicului constănțean că a fost alături de noi în număr atât de mare pe parcursul anului trecut și îi invităm, din nou, la o rețetă câștigătoare: mult teatru tânăr, combinat cu cele mai proeminente nume ale scenei românești care, nu întâmplător, s-au îndreptat spre zona de teatru independent”, a declarat un reprezentant al Asociației Culturale Teatrelia, organizatoarea evenimentului.În această seară, publicul este invitat, în limita locurilor disponibile (40), la un spectacol foarte special. Se numește „Complet alb”, vine de la Iași, a fost creat de Octavian Jighirgiu, pe textul Anei Maria Nistor, și este unic în România ca modalitate de realizare și receptare. O experiență cutremurătoare!Horațiu Mălăele, Florin Zamfirescu, Tania Filip, Marcel Iureș, George Ivașcu, George Mihăiță etc., nume binecunoscute publicului românesc și care acum se regăsesc și în zona de teatru independent, urcă în continuare pe scena de la FITIC, alături de mai tinerii lor colegi.Pe această cale, organizatorii pledează pentru înțelegere în fața marelui public, deoarece programul a suferit mici modificări. Lucrul cu oamenii presupune multe variabile, iar acestea pot fi consultate pe pagina de Facebook a festivalului, la sediu și pe site-ul www.fitic.ro.Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța, ediția a II-a, este organizat de Asociația Culturală Teatrelia, cu sprijinul Primăriei Muncipiului Constanța.Programul zilei:Miercuri, 6 septembrie 2017, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski12.00 - Ce zile frumoase (Teatrul de sufragerie) - Sala Mare - în concurs14.30 - Apoi o să crăpăm (Compania de teatru “Clepsidra”) - Sala Mare - în concurs16:30 - Lumina de la capătul răbdării (Iulian Marinescu) - Sala Mare - în concurs18.00 - ADN (Bonobo) (UNATC “I.L. Caragiale” Bucuresti) - Sala Mare - în concurs19.00 - Complet Alb (Asociatia ARTES, în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor, filiala Iași) - Sala Studio. Distribuție: Andreea Darie, Alexandru Dobynciuc, Andreea Enciu, Ancuța Gutui, Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Cătălin Ștefan Mândru, Daniel Onoae. Regie: Octavian Jighirgiu20.45 - Singularity (coproducție Teatrul Mic - Teatrul de Artă București) - Sala Mare - în concursINTRAREA ESTE LIBERĂ, în limita locurilor disponibile!