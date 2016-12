Astăzi, la Liceul Internațional de Informatică din Constanța

Finala concursului de limba engleză „Quiz Contest“

Ştire online publicată Luni, 21 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Liceul Internațional de Informatică, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, a dat startul, luni, 14 mai, celei de-a VI-a ediții a concursului interșcolar în limba engleză „Quiz Contest”, destinat elevilor de gimnaziu. Fiecare echipă este formată din câte trei elevi de clasa a VIII-a, coordonați de câte un cadru didactic. Concursul cuprinde cincisprezece probe, iar întrebările au fost selectate din limba engleză, muzică, filme, matematică și jocuri logice, sport și citate, urmărind atât evaluarea nivelului de cunoștințe la limba engleză, cât și nivelul de atenție, capacitățile logice, munca în echipă. Probele sunt: Dictionary entries, Unjumble letters, Word Ordering, Brain teaser, Error correction, Spelling Bee, Calculation, The longest word, Odd one out, Sudoku Puzzle, Number crunch, Guess the Google, Sports, Humans and Quotes, Movies. Prof. Fehmi Cakar, profesor de limba engleză la Liceul Internațional de Informatică și organizator al acestui concurs, s-a declarat încântat de interesul arătat de elevi și profesori pentru acest concurs. „Scopul acestei competiții interșcolare este de a atrage atenția asupra limbii engleze în primul rând, dar și asupra aptitudinilor de gândire practică și rapidă ale elevilor”, a declarat profesorul. Din 20 de școli înscrise în concurs, finaliștii sunt: Școala „Gala Galaction” Mangalia, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Școala nr. 16, Școala nr. 37 și Școala Spectrum. Ei se vor înfrunta în marea finală ce va avea loc astăzi, de la ora 15. Toți elevii care au participat la acest concurs au primit câte o diplomă de participare la „Inter-Schools Challenge Quiz Contest 2012”. Dacă, anul trecut, câștigătorii locului I au primit câte o excursie la Istanbul, anul acesta, premiile vor fi distribuite în felul următor: elevii clasați pe locul I vor primi câte un cititor de cărți electronice, locul II va primi câte o tastatură wireless cu mouse, iar locul III va primi câte o geantă pentru laptop.