Filmul "Toată lumea din familia noastră" a primit trofeul Anonimul

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul "Toată lumea din familia noastră" de Radu Jude a primit trofeul Anonimul la gala de închidere a festivalului omonim ce a avut loc între 6 și 12 august la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, menționează Mediafax.ro.Pelicula "Toată lumea din familia noastră" are în centru povestea tristă a unui tată și a fiicei lui, care vor să petreacă împreună o vacanță ca-n rai, dar sunt prinși în iadul relațiilor de familie de pe pământ. Din distribuție fac parte Șerban Pavlu, Sofia Nicolaescu, Mihaela Sîrbu și Gabriel Spahiu, cu participarea extraordinară a cunoscuților actori Tamara Buciuceanu-Botez, Stela Popescu și Alexandru Arșinel.Lungmetrajul lui Radu Jude a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Berlin de anul acesta. Ca în fiecare an, Festivalul Internațional de Film Anonimul a avut o competiție de lungmetraj, cu șapte filme, una de scurtmetraj ficțiune și una de scurtmetraj de animație. Citește mai mult…