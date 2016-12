Filmul „This is it“, proiectat la American Corner

Joi, 15 Aprilie 2010

American Corner din Cam-pusul Universității „Ovidius” va găzdui un eveniment menit a aduce un omagiu regelui pop: Michael Jackson, the „Black or White” Myth. Acțiunea va avea loc pe 19 aprilie, de la ora 13, și va fi moderată de Adelina Vartolomei, absolventă a Facultății de Litere a Universității „Ovidius”. Invitați la eveniment sunt studenții specializărilor Actorie și Coregrafie din cadrul Universității „Ovidius”, însoțiți de asist. univ. dr. Alina Buzarna. Ei vor viziona documentarul „This Is It”, care conține momente de la ultimele repetiții ale starului pop.