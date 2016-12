Filmul Still Alice, prezentat în deschiderea DaKINO 24

În deschiderea celei de-a 24-a ediții a Festivalului Internațional de Film DaKINO, joi, 26 martie, ora 20.00, la Cinema PRO, va fi prezentat filmul „Still Alice“, cu Julianne Moore, în rolul principal. Julianne Moore a câștigat pentru acest rol Premiul Oscar, Premiul BAFTA și Globul de Aur pentru Cea mai bună actriță. Filmul urmărește povestea lui Alice Howland- profesoară renumită de lingvistică și mama a trei copii acum adulți. Alice începe să uite cuvinte, iar, după ce este diagnosticată cu Alzheimer, relația ei cu cei din familie trece prin momente dificile. Încercarile ei de a rămâne persoana care era înainte sunt înfricoșătoare, devastatoare, dar și extrem de emoționante. Regia este semnată de Richard Glatzer si Wash Westmoreland. Dintre filmele de Oscar din acest an, DaKINO 24 va prezenta „Wild”, regia Jean-Marc Vallée, film ce a primit două nominalizări la Premiile Oscar, pentru Cea mai bună actriță în rol principal- Reese Witherspoon și pentru Cea mai buna actriță în rol secundar- Laura Dern. Filmul va fi proiectat în premieră în România. “Boyhood”, este filmul în regia Richard Linklater, pentru care Patricia Arquette a câștigat Premiul Oscar, Premiul BAFTA și Globul de Aur pentru Cea mai buna actriță în rol secundar. Festivalul Internațional de Film DaKINO va prezenta, de asemenea, urmatoarele scurtmetraje românești în cadrul competiției oficiale: „Apăsătoarele îndatoriri ale cetățeanului Crăciun”, regia Claudiu Bolchis, 2014. „În Familie”, regia Andrei Cotarcea, 2015, “The Story of Little Hans”, regia Daniel Djamo, 2014; “Candy Crush”, regia Andrei Georgescu, 2013, “De ce au disparut dinozaurii”, regia Mihai Ghiță, 2014, “Amnezia”, regia Jamil Hendi, 2014, “Pui de somn”, regia Paul Mureșan, 2014, “Fantezie în DO minor”, regia Rares Neagu & Stefan Marin, 2013, “Have Sweet Dreams”, regia Ciprian Suhar, 2014. Competiția de Scurtmetraj DaKINO 24 include 27 de scurtmetraje din 13 țări, selecția aparținând criticului de film Irina-Margareta Nistor. Filmele vor fi vizionate pe parcursul a trei zile, la Hollywood Multiplex Bucuresti Mall, de juriul format din producătorul de film Velvet Moraru- președinte, Ludmila Cvikova, fost selector la Rotterdam IFF și la Doha IFF și selector al Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, regizorul bulgar Yavor Vesselinov, actorul Anghel Damian și criticul de film Florin Barbu.Festivalul Internațional de Film DaKINO se va desfășura în perioada 26- 29 martie la București.