Filmul lui Nae Caranfil, marele câştigător al Premiilor Gopo

Filmul lui Nae Caranfil, marele câștigător al Premiilor Gopo

Filmul în regia lui Nae Caranfil “Closer to the moon” a fost marele câștigător al celei de-a noua ediții a Galei Premiilor Gopo din acest an, primind nouă statuete, printre care pentru “Cel mai bun film”, “Cel mai bun regizor” și “Cel mai bun scenariu”, potrivit Agerpres.“Am avut în această gală mai multe filme care sondează epoca comunistă, anii comunismului. Mă bucur că am fost alesul, pentru că eu cred că este o sursă extraordinară de inspirație, pentru că acest circ care s-a petrecut în această parte a lumii n-ar trebui să fie uitat și de obicei ne ciocnim de o prejudecată pe care o aud foarte des și care mă irită, și anume: ne-am săturat de atâtea filme cu comunism. Dar câte sunt, domnule? Au fost multe despre comunism, dar înainte de 1989. După 1989 sunt câteva și, până la urmă, poate că ar trebui în seara asta să le mulțumesc tovarășului Gheorghe Gheorghiu Dej și tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru că mi-au oferit inspirația de care aveam atâta nevoie”, a declarat Nae Caranfil, la primirea statuetei Gopo. Filmul este o coproducție internațională România – Italia -Polonia - Franța și îi are în distribuție printre alții pe Vera Farmiga, Mark Strong, Harry Lloyd, Martin Hancock, Anton Lesser, Monica Bârlădeanu, Joe Armstrong. La categoria Cel mai bun film de lungmetraj au fost nominalizate, alături de „Closer to the moon”, regia Nae Caranfil, peliculele „Al doilea joc” în regia lui Corneliu Porumboiu și „Q.E.D.” - regia Andrei Gruzsniczki. Cei trei au fost și nominalizații la categoria Cel mai bun regizor. „Closer to the moon”, în regia lui Nae Caranfil, a avut 12 nominalizări.