Filmul lui Mungiu, pe lista scurtă la OSCAR

Ştire online publicată Vineri, 21 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Lungmetrajul "După dealuri", de Cristian Mungiu, a fost inclus pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, la ediția din 2013, informează oscars.org.Lista scurtă de propuneri pentru nominalizări la ediția din 2013 a premiilor Oscar, la categoria cel mai bun film străin, cuprinde 9 filme. Astfel, în afară de filmul semnat de Mungiu, pe lista scurtă de propuneri se află: "Amour", de Michael Haneke (Austria), "War Witch", de Kim Nguyen (Canada), "No", de Pablo Larraín (Chile), "A Royal Affair", de Nikolaj Arcel (Danemarca), "The Intouchables", de Olivier Nakache și Eric Toledano (Franța), "The Deep", de Baltasar Kormákur (Islanda), "Kon-Tiki", de Joachim Rønning și Espen Sandberg (Norvegia), "Sister", de Ursula Meier (Elveția).Din aceste nouă filme vor fi făcute cele cinci nominalizări la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin pe 2013.Nominalizările la cea de-a 85-a ediție a premiilor Oscar vor fi anunțate pe 10 ianuarie.