Filmul "Despre oameni şi melci", premiat în Serbia

Filmul "Despre oameni și melci", premiat în Serbia

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul "Despre oameni și melci", în regia lui Tudor Giurgiu, a câștigat premiul pentru cea mai bună regie la cea de-a 20-a ediție a Festivalului internațional de film de la Palic (Serbia), care s-a desfășurat în perioada 13-19 iulie, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.Trofeul Palic Tower a fost acordat de către un juriu internațional format din regizorul sîrb Srđan Dragojeviæ, directorul artistic al Festivalului de film de la Rouen, Marketa Hodouskova (Cehia), criticul de film și programmer pentru secțiunea "Critics’ Week" a Festivalului de la Cannes, Pamela Pianezza (Franța), actrița Nurgül Yeșilçay (Turcia) și regizorul britanic Ashley Horner.Juriul a fost impresionat de filmul regizorului Tudor Giurgiu, declarându-l "o comedie inteligentă, sensibilă și emoționantă, având un puternic substrat social, care arată o nouă și proaspătă fațetă a cinema-ului românesc".Premiul pentru cel mai bun film din competiția festivalului a fost acordat filmului olandez "Borgman", de Alex van Warmerdam, prezent și în programul Festivalului de la Cannes 2013.Festivalul de film de la Palic a fost înființat în 1992 și este unul dintre cele mai respectate festivaluri din regiunea Balcanilor. Filmele românești au făcut deja istorie la Palic, "Moartea Domnului Lăzărescu" (regia Cristi Puiu) și "Toată lumea din familia noastră" (regia Radu Jude) câștigând Marele Premiu al festivalului.Între celelalte 14 filme prezente în competiția din 2013 s-au regăsit titluri precum: "Harmony Lessons" de Emir Baigazin (Kazakhstan), premiat la Berlin, "Eat Sleep Die" de Gabriela Pichler (Suedia), "Circles" de Srdan Golubovic (Serbia) și "In The Name Of..." de Malgorzata Szumowska (Polonia). Invitații speciali ai festivalului au fost regizorii Nikita Mihalkov și Emir Kusturica, care au primit premii pentru întreaga activitate."Despre oameni și melci" s-a bucurat de succes la nivel internațional. Lungmetrajul a obținut Premiul Special al Juriului la cea de-a 28-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Varșovia și a câștigat trofeul secțiunii competiționale Meeting Point din cadrul celei de-a 57-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Valladolid. "Despre oameni și melci" a primit și Premiul Bridging the Borders pentru cel mai bun lungmetraj în cadrul Festivalului Filmului Sud-Est European - SEEFest care s-a desfășurat la Los Angeles în perioada 2 - 6 mai."Despre oameni și melci" va participa în continuare la Festivalurile de film din Sankt Petersburg, Viena, Napoli și Haifa.