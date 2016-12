Filmul de miercuri, în Club Doors

În Club Doors din Constanța continuă seria „filmelor de miercuri”. De această dată, începând cu ora 18, va fi proiectat „Witness for the Prosecution”, în regia lui Billy Wilder, după o poveste de Agatha Christie.Lansat în 1957, filmul spune povestea unui om aflat într-un proces sub acuzația de crimă. Faimosul avocat Sir Wilfrid Robarts, interpretat de Charles Laughton, se întoarce la muncă după ce a suferit un infarct. Și, cu toate că ar trebui să accepte cazuri mai ușoare, nu rămâne indiferent când Leonard Vole, interpretat de Tyrone Power, este arestat pentru uciderea unei văduve bogate.Evenimentul este susținut de Mișcarea Culturală Constanța, iar intrarea este liberă.