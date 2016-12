Filmul de miercuri este „Monty Python and the Holy Grail”

Mișcarea Culturală Constanța prezintă, astăzi, în aceeași locație în care ne-a obișnuit - la Clubul Doors - filmul lui Terry Gilliam, „Monty Python and the Holy Grail”.Pelicula este o parodie după legendele cavalerești britanice în care cavalerii mesei rotunde pornesc într-o călătorie inițiatică.Primul film artistic din cele trei ale seriei „Monty Python” stabilește rețeta ce va fi urmărită și de producțiile lor ulterioare: fiecare din cei șase membri are roluri multiple, alături de ei existând doar figuranți, apoi gaguri din cele mai originale, cântece pe versuri haioase, animația incredibilă a lui Terry Gilliam și multă, multă aiureală.Filmul urmărește în principal misiunea pentru Sfântul Graal a regelui Arthur. Acesta și cavalerii mesei rotunde, ieșiți parcă proaspăt dintr-un ospiciu, pornesc într-o călătorie inițiatică, nici ei nu știu de ce, călărind cai imaginari de al căror tropot e responsabil scutierul lui Arthur, ce se numește... Patsy. Ei trebuie să facă față celor mai grele situații, să reziste fiorosului... iepure ucigaș, apoi unui cavaler negru ce păzește un podeț peste un pârâiaș de 1 metru lățime și care continuă să lupte și fără brațe, dar și unor discuții pe tema rândunelelor migratoare sau a unor dezbateri pe teme marxiste.Filmul începe la ora 18:00, iar intrarea este liberă.