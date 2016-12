Filmele românilor , în secţiunea Un Certain Regard de la Cannes

Filmele românilor , în secțiunea Un Certain Regard de la Cannes

Două filme românești vor fi prezentate în premieră în secțiunea „Un Certain Regard” a Festivalului de Film de la Cannes (13-24 mai). Este vorba de fimlul „Comoara” de Corneliu Porumboiu și „Un etaj mai jos” de Radu Muntean, potrivit Agerpres.„Comoara” de Corneliu Porumboiu spune povestea a doi bărbați care trec printr-o mulțime de întâmplări surprinzătoare în încercarea lor de a descoperi o comoară. Din distribuție fac parte Toma Cuzin, Adrian Purcărescu și Corneliu Cozmei.Cel de-al doilea film „Un etaj mai jos” este regizat de Radu Muntean după un scenariu pe care cineastul l-a scris alături de Alex Baciu și Răzvan Rădulescu. În distribuția filmului se regăsește actorul Teodor Corban.„Un Certain Regard” este o secțiune a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, paralelă competiției oficiale, care prezintă filme ce redau o viziune specială a cineaștilor din lumea întreagă. Anul acesta, juriul secțiunii „Un Certain Regard” este prezidat de actrița Isabella Rossellini.