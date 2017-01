Filmele ecranului constănţean

Filmele ecranului constănțean

Până vineri ecranul constănțean furnizează o gamă diversificată de genuri iar cum vremea nu ne oferă decât frig, ploaie, eventual ceață, o fugă la cinema nu poate decât să destindă.În avanpremieră joi, la Cityplex, constănțenii vor putea vedea „Viața lui Pi” în regia lui Ang Lee cu Suraj Sharma. În film este vorba despre cum gestionează situația un adolescent înconjurat de animale sălbatice (din grădina zoo a tatălui său) pe o barcă de salvare. Și, ca să nu fie prea puțin incitant, animalele sunt o hienă, un urangutan, o zebră rănită și un tigru de Bengal.Celor cărora le-a plăcut trilogia „Lord of the Rings”, sigur se vor delecta și la partea premergătoare a acesteia, „The Hobbit”, în special că aceasta vine în 3 D. Același Peter Jackson semnaează regia iar o serie de personaje cu care ne-am obișnuit jucate de actorii pe care-i știm deja: Cate Blanchett, Martin Freeman, Elijah Wood, Ian McKellen.„Anna Karenina” este tot o premieră a săptămânii. În regia lui Joe Wright, cu actori precum Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson și Jude Law, drama Annei Karenina devine și mai interesantă.Până joi inclusiv, la Cityplex rulează trei filme cu tarif unic (7 lei). Acestea sunt „Diaz (Diaz: Don’t Clean Up This Blood)” în regia lui Daniele Vicari cu Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich și Elio Germano în care este vorba despre protestele antiglobalizare ce însoțesc Summitul G (și lupta dintre tinerii protestatari și forțele de ordine).SF-ul „Motoare sfinte (Holy Motors)” în regia lui Leos Carax cu Eva Mendes, Kylie Minogue și Denis Lavant despre o zi din viața Domnului Oscar, un personaj misterios care sare de la un rol la altul precum un hitman de la o lovitură la alta: când asasin, când mare industriaș, bancher, cerșetoare, monstru, tată de familie etc. În fiecare rol plonjează cu toată ființa sa, acompaniat doar de Celine, șoferița limuzinei sale luxoase devenite acum casă, birou, studio de machiaj. Dar care este adevărata sa casă, adevărata viață, familie?„De ce fierbe copilul în mămăligă (Aglaja)”, regia Krisztina Deák cu Babett Jávor, Piroska Móga, Eszter Ónodi cu romanul cu același nume al Aglajei Veteranyi, care ilustrează povestea unei familii de circari care se află mereu pe drumuri. Acțiunea filmu-lui se desfășoară în perioada României comuniste. Viața familiei este văzută prin ochii unui copil care nu cunoaște dragostea sau mila, a cărui existență se învârte în permanență în lumea circului, singura pe care o cunoaște. Fetița trăiește cu frica permanentă că mama sa - femeia cu „părul de oțel” care atârnă de păr din cupola circului - va muri într-o zi, căzând de la mare înălțime.