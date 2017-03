Filme de Oscar pe ecranele Cinema Cityplex

Așadar, în prima săptămână după decernarea premiilor Oscar 2017, constănțenii sunt invitați să sărbătorească împreună câștigătorii pentru cel mai bun film de scurt metraj/acțiune live și câștigătorii pentru cel mai bun film de scurt metraj - animație.Toate filmele nominalizate la cele două categorii sunt prezentate în câte un pachet, astfel cinefilii având ocazia să vizioneze cele mai apreciate filme scurte și animații scurte selecționate din toată lumea pentru Premiul Academiei americane de Film.Pachetul cu filme scurt metraj (live action) nominalizate la Oscar 2017 au durata de 130 minute, acestea fiind: „Sing” (câștigător), „Ennemis Interieurs”, „La Femme et le Tgv”, „Silent Nights” și „Timecode”.Pachetul cu film scurt (animații) nominalizate la Oscar 2017 are durata de 90 minute și cuprinde: „Piper” (câștigător), „Blind Vaysha”, „Borrowed Time”, „Pear Cider and Cigarettes” și „Pearl”.