Filme de Oscar în aer liber, la Constanţa. Ultima săptămână a caravanei anunţă proiecţii de excepţie

Filme de Oscar în aer liber, la Constanța. Ultima săptămână a caravanei anunță proiecții de excepție

Piața Ovidiu și faleza Cazinoului din Constanța găzduiesc, în perioada 25 iulie - 13 august Caravana „Filme de Oscar”. În tot acest timp, 18 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor sunt proiectate în fiecare seară, de la 21.30, în aer liber, pe marele ecran. Intrarea este liberă pentru public, în limita locurilor disponibile.Iubitorii de cinematografie au posibilitatea să urmărească, în ultima săptămână de proiecții, de astăzi și până duminică, în Piața Ovidiu din Constanța, capodopere ale cinematografiei universale, ce vor putea fi urmărite în condițiile unei săli de cinema moderne, la standarde de calitate europene, pe un ecran gonflabil de 120 m pătrați și singurul proiector digital mobil din țară. Primele două săptămâni au adus spectatorilor filme de referință ca Titanic, A Beautiful Mind, Pacientul Englez, Forrest Gump, Gladiatorul, Zbor deasupra unui cuib de cuci, Life of Pi și Strania poveste a lui Benjamin Button.Ultima săptămână de proiecții vine cu alte filme distinse la prestigioasele premii Oscar: Astăzi, 10 august – „There will be blood”, o poveste de proporții epice despre familie, credință, putere și petrol, Va curge sânge! este un film derulat la frontiera necruțătoare a Californiei de început de secol, în contextul boom-ului explorărilor petroliere. Vineri, 11 august, va rula filmul „Tăcerea mieilor”. Filmul are în centru relația dintre un agent FBI, Clarice Starling, și un geniu criminal, Hannibal Lecter.Sâmbătă, 12 august va putea fi vizionat filmul „La La Land”, ce urmărește povestea Miei (Emma Stone), o actriță aspirantă și a lui Sebastian (Ryan Gosling), un muzician îndrăgostit de jazz, care se zbat să atingă succesul într-un oraș în care prea multe vise și inimi sunt frânte zi de zi.Pe 13 august, duminică, rulează „Talentatul domn Ripley”. Tom Ripley este un băiat sărac ce împrumută o jachetă cu emblema universității Princeton, pentru a cânta la o petrecere selectă. Pe lângă proiecțiile de film, spectatorii vor avea parte de spectacole de percuție cu Barbarossa Samba Group, pe 11 și 12 august, de la ora 20.45.În ultimele două săptămâni, în Piața Ovidiu, vor putea fi vizitate și două expoziții de fotografie: End of a world as we know it, un proiect realizat de Cătălin Alexa, și o altă expoziție cu fotografii din insula Ada Kaleh, adunate de clujeanul Ucu Bodiceanu.Caravana Metropolis - Cinema în Aer Liber este organizată de Asociația Culturală Metropolis, finanțată de municipiul Constanța.