Figuri marcante ale culturii americane, rememorate la American Corner

Ştire online publicată Joi, 11 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

American Corner organizează, vineri, 12 martie, de la ora 13, activitatea cu tema „Abraham Lincoln & The Civil War”, coordonată de lect. dr. Raluca Rogoveanu, din cadrul Facultății de Litere a Universității „Ovidius” Constanța. Profesorul coordonator va vorbi despre cel de-al șaisprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii (1861 - 1865) și primul președinte republican, Abraham Lincoln. Se vor lua în discuție cauzele, desfășurarea și urmările Războiului Civil (1861-1865), cunoscut și ca războiul dintre State, cel mai mare război industrial american din istoria omenirii, în urma căruia au decedat 620.000 de soldați și un număr nedeterminat de civili. În continuare, elevii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, însoțiți de Andaluzia Poșircă, profesor de limba engleză, vor viziona filmul documentar „The Civil War – Valley of the Shadow of Death”, în regia lui Ken Burns. Elevii vor primi de la Rodica Toma, coordonator American Corner, un hand-out, cărți și broșuri care descriu cultura și viața americanilor.