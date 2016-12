Fierbere mare la ISJ Constanţa. Se caută adjunct pentru Răducu

Fierbere mare la ISJ Constanța. Se caută adjunct pentru Răducu

Inspectoratul Școlar Județean Constanța se pregătește de un nou concurs. Astăzi, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a făcut publice condițiile pe care trebuie să le îndeplinească acele cadre didactice care vor să se înscrie la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct și director la Casa Corpului Didactic.Tot astăzi, la sediul ministerului are loc examinarea ultimilor candidați din țară înscriși la concursul pentru funcția de „general” și la care județul Constanța nu a avut niciun candidat, dintr-o rușinoasă… eroare. De la Biroul de presă al ministerului am aflat că din cele 69 de dosare înscrise inițial au fost validate doar 46, iar în concurs au intrat 45 de candidați. „Din păcate, chiar dacă au venit, s-au retras pe parcursul probelor și cel mai probabil când vom trage linie vom constata că jumătate au promovat. Între aceștia, însă, există și cazuri de doi candidați pe un post, cel cu media cea mai mare urmând să devină inspector școlar general”, ne-a mai comunicat același reprezentant al Biroului de presă.Am întrebat cum este posibil ca în județul Constanța să se organizeze cel de-al doilea concurs, atâta timp cât nu avem numit un inspector general prin concurs, așa cum prevede Legea educației nr. 1 din 2011. Ba mai mult, la art. 260 din aceeași lege stă scris că „inspectorul școlar general al inspectoratului școlar pentru care se organizează concursul” ar trebui să facă parte din comisia ministerială de concurs. „Până la organizarea unui nou concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general, nu mai târziu de 31 august, actualul este numit cu delegație și își continuă atri-buțiunile”, a venit răspunsul din partea aceluiași interlocutor de la Ministerul Educației.Am încercat, ieri, în zadar să aflăm dacă prof. dr. Răducu Popescu a primit această delegație deja, dar și dacă cele două inspectoare școlare care știu deja cum se fac dosarele - prof. Irinela Nicolae și prof. Anca Dragomir - intenționează să mai can-dideze sau se „păstrează” pentru concursul de „general”. Doar prof. Daniela Blaga ne-a declarat că în actualele condiții nu mai intenționează să candideze.Iată ce condiții se cer pentru inspector general adjunctDosarul de înscriere se depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, la biroul Resurse Umane, în perioada 25 martie-5 aprilie, în zilele lucrătoare, iar probele de concurs se vor desfășura în perioada 20 aprilie-29 mai, la sediul Ministerului Educației.La concurs poate candida perso-nalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) este membru al corpului național de experți în management educațional;b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;c) este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin opt ani, dintre care cel puțin cinci ani în ultimii 10 ani;e) a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii cinci ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;f) are recomandare/caracterizare vi-zând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform pre-vederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.