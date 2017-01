„Fiecare are locul lui, şi sper că acesta e al meu“

George Papagheorghe (Jorge), în rolul lui Romeo:

„Fiecare are locul lui, și sper că acesta e al meu“

Constănțeanul George Papagheorghe, cunoscut sub numele său de scenă Jorge, colaborator al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” (TNO), ne-a acordat un interviu cu un sfert de oră înainte de începerea spectacolului „Romeo și Julieta”, care s-a jucat sâmbătă la TNO, în distribuție româno-maghiară. Fanii muzicii ușoare românești a anilor trecuți și-l pot aduce aminte ca membru al trupei Cocktail, iar cei din fața micului ecran îl pot urmări în emisiunea „Cântă dacă poți”, de la Antena 1, pe care Jorge o prezintă alături de Alina Crișan. - Ce impresie ți-a lăsat rolul lui Romeo, la prima vedere? - Am zis că nu pot să fac așa ceva. Mi se părea fizic, vocal, actoricesc prea greu. Dar repetițiile te iau prin învăluire, se pun momentele cap la cap, începi să înveți, te adaptezi, și capeți încredere în tine. Iar emoții am la fiecare spectacol. Dar încerc de fiecare dată să aduc câte ceva din persona-litatea mea. - Cum te-ai dezlipit de scena mondenă? - Nu cred că am făcut vreodată parte din scena mondenă. Toți încercăm, toți dorim să rupem gura târgului cu câte o melodie sau cu câte un album, dar deocamdată n-am nimerit-o. Sper să am și eu acea melodie reprezentativă. Încă n-am ajuns acolo, și sunt puțin necăjit din cauza asta, pentru că la noi compozitorii sunt foarte tipicari, nu lucrează decât dacă porți fustă, cazi sau te apleci. Din acest motiv nu prea am avut melodii bune. De ce să promo-veze un tip care joacă la operetă și care prezintă și o emisiune, când pot promova trei fufe care dau din fund? La noi așa merge piața, asta e tristețea mea. Dar sunt convins că, la un moment dat, voi avea și eu proiectul meu. În rest, sunt extrem de încântat de proiectul „Romeo și Julieta”, fiind una dintre cele mai mari realizări personale, exceptând-o pe fetița mea. Pe plan artistic, acest spectacol e punctul culminant, dar sper ca deznodământul să mai aștepte. - Rolul lui Romeo te solicită mai mult vocal sau actoricește? - Mai mult vocal și fizic, actoricește îmi e la îndemână. Dar în rolul ăsta m-am simțit omul potrivit la locul potrivit, știi cum e, fiecare are locul lui, și sper că acesta e al meu. - Cum ai început colaborarea cu Teatrul „Ion Dacian”? - A început în urma unui casting care s-a ținut de nenumărate ori până când s-a ajuns la echipa finală, respectiv la cele două distribuții. Au fost foarte mulți care au încercat să obțină rolul lui Romeo. Eu cred că am avut și noroc, datorită lui Aurelian Temișan, care m-a sunat într-o seară să-mi propună un casting la operetă. Pentru că e prietenul meu, am participat și, până la urmă, uite că am ajuns unde nu m-aș fi gândit vreodată.