Festivalul The Mission, în Mamaia

Loredana va concerta alături de Banda Agurida în noaptea de 1 Mai. Spectacolul va avea loc în clubul Le GaGa din Mamaia Nord. Tot aici, pe 2 mai va cânta Taraful din Clejani. Pe 1 mai, Antonia și Alex Velea vor concerta în Clubul Bellagio. Peste 30 de DJ din țară și de peste hotare se vor prezenta în fața publicului la cea de-a 17-a ediție a festivalului de muzică electronică Sunwaves. În acest an, Festivalul The Mission are loc pe 2 mai, la complexul Enigma din Mamaia. Celebrul artist american Skrillex și-a anunțat participarea la eveni-mentul din acest an.