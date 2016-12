Festivalul Mamaia, sub semnul întrebării

Festivalul Mamaia se va ține. Cel puțin așa a promis Cristian Zgabercea în fața noastră, sau așa a sunat declarația sa: „se va ține, nu am urme de îndoială”. Deși recunoaș-te că face eforturi mari săptămâna asta să strângă fonduri, Cristian Zgabercea ne-a asigurat că festivalul se va ține la sfârșitul lui august, ca de obicei. Și cine să știe mai bine decât el, care este atât președintele Direcției de Cultură a Consiliului Județean cât și director al Fundației Fantasio, cea care s-a ocupat în ultimii ani, în fapt, de punerea pe scenă a festivalului?„Eforturile” care se fac pentru a strânge fondurile nu pun nici ele sub semnul îndoielii organizarea festivalului, după cum spune directorul de fundație și preșe-dintele de direcție, neavând nici acestea un caracter de noutate. „Și anul trecut s-au făcut eforturi”. De fapt Cristian Zgabercea ne-a spus că 2009 a fost ultimul an în care festivalul a fost sponsorizat sută la sută de CJC. „De atunci încercăm să adunăm de peste tot. De la Ministerul Culturii, de la sponsori…E vorba de voință, festivalul se va face”. A ținut să precizeze că fondurile care vor veni de la Consiliul Județean(într-o pondere mai mare de 50%) vor veni „din fondurile destinate culturii și nu din alte părți”.Încrederea președintelui culturii constănțene că eforturile depuse vor da roade este debordantă. Cu ocazia semnului de întrebare ridicat deasupra Festivalului Mamaia el ne-a promis că din 15 august festivalurile se vor porni unul după altul în stațiunea constănțeană. Trei la număr: Festivalul Național de Film, Festivalul Național al Orchestrelor de Lăutari și Festivalul de Muzică Ușoară. „Va fi mai greu, dar va fi o lună culturală”, a promis din nou Zgabercea.La începutul anului, prin hotărârea de consiliu s-a parafat acordarea a 3 milioane de lei pentru Programul de evenimente culturale pe anul 2012, „reprezentând finanțarea unei părți a cheltuielilor” pentru organizarea unor evenimente și festivaluri. De data asta însă, organizarea Festivalului Mamaia nu a fost dată în totalitate Fundației Fantasio, în sarcina lor intrând doar Prese-lecția pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia2012 - Campania „Mamaia caută o vedetă”. Nici aceasta însă nu a fost încă organizată. „Nu am organizat. Păi dacă nu știam dacă se ține festivalul?” a întrebat ca răspuns Cristian Zgabercea, întrebare care aruncă iar umbra îndoielii asupra festivalului.Și totuși…„Deocamdată nu știm dacă se face Festivalul Mamaia anul acesta”, îl contrazice nu la fel de optimist, consilierul județean Petrică Munteanu, directorul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. „Cum poți să faci preselecție când nu știi dacă se ține festivalul… nu poți să faci aiurea-n tramvai. Dacă faci doar preselecția nu-s bani cheltuiți degeaba?”, spune apăsat Petrică Munteanu explicând că nu-s bani și că bugetul CJC a ajuns la fundul sacului.Mădălin Voicu, președintele juriului festivalului în ultimii ani, se arată și el îngrijorat. „Așteptăm o decizie pe care se pare că o vor lua săptămâna asta. Cel târziu luni. Dar dacă se întârzie până peste 20 august nu vom mai avea timp să organizăm preselecția. Doar dacă amână festivalul după 1 septembrie”. După cum ne-a povestit dirijorul Mădălin Voicu, anii precedenți preselecția începea la jumătatea lui iulie. Și era anunțată din timp să afle candidații și să se înscrie. După preselecție urmează alte pregătiri cu decoruri, scenă, televiziune… care, în afară de bani, necesită timp. „Așteptăm până luni”, a concluzionat dirijorul, „nu sunt pesimist. Cred că singura variantă e să înceapă după 1 septembrie, ca să existe timp fizic pentru pregătiri”.