Festivalul Mamaia Copiilor împlineşte, în acest week-end, 12 ani

Festivalul Mamaia Copiilor împlinește, în acest week-end, 12 ani

La Casa de Cultură Constanța pregătirile sunt în toi pentru cea de-a 12-a ediție a Festivalului Mamaia Copiilor. Deși va începe pe 5 iulie, holurile zumzăie de prichindei. Iar scena e ca o uzină. Largă și înaltă că trebuie să-ți dai capul pe spate ca să-i vezi plafonul, flancată de trolii și manivele, e plină de inși care așează decoruri, reflectoare, întind cabluri, montează macarale, camere, microfoane… ridică tot felul de echipamente. E o forfotă generală, ușor amețitoare, dar care-ți lasă totuși impresia că fiecare știe foarte bine ce face. Pe scena asta care le dă acum atâtea bătăi de cap tehnicienilor de la TVR, vor urca 272 de copii veniți din toată țara. Cu părinții și profesorii ce vor transpira și ei chiar dacă vor fi în culise, numărul participanților se rotunjește la peste 400.62 din 2000Și anul acesta festivalul va fi organizat pe trei secțiuni: creație, interpretare și grupuri. „Bătălia va fi dură atât la creație cât și la interpretare” consideră Liviu Mihalache directorul festivalului. „Sunt piese superbe, voci superbe… va fi foarte greu pentru juriu.” Pregătirile festivalului au început încă din octombrie, după cum ne-a povestit realizatorul, cu preselecția. „Un periplu al nostru prin 20 de localități. Din 2000 și ceva de candidați au rămas vreo 500 care au mai fost triați o dată în studiourile TVR din Iași, București, Cluj și Craiova, iar din ei au rămas 62 de concurenți. Asta la secțiunea Interpretare. La Creație, din 47 de piese am selectat 22. În paralel cu festivalul se organizează la Eforie, Luminița, tabără muzicală pentru copiii care n-au reușit în festival. Ei vor avea seri muzicale cu cei de la Radio România Junior dar și un profesor de muzică. O parte din ei vor participa la un concert ce va avea loc pe esplanada din fața Radio Constanta”.Un element de noutate, ne mai povestește Liviu Manolache, va fi Târgușorul de Muzică, ce-și va întinde tarabele în piața Casei de Cultură unde cine dorește poate să-și prezinte muzicile și chiar să le și vândă.Sponsori puțini, emoții multeVor fi trofee, premii, ca-n anii precedenți, oferite însă de mai puțini sponsori. Care, după cum a observat directorul festivalului, „se împuținează pe an ce trece. Și eu nu cred că din cauza crizei” completează el povestind „un profesor universitar din Iași mi-a spus cu scuzele de rigoare: «dragă domnule, cultura se oprește la Dunăre. Când treci podul de la Cernavodă cultura-i gata! » Dacă anul trecut am ieșit pe minus cu 100 de milioane, anul ăsta sperăm să ne acoperim cheltuielile. Atât. Acest festival nu e o afacere, el are scop educativ. Educația nu se face decât prin cultură” - ne-a mărturisit realizatorul crezul său.Emoții, cu pregătirea festivalului au mai fost. Chiar mari și foarte recente. „Am stat cu sabia-n gât că nu vine televiziunea. Eram disperați. Vă dați seama ce dramă era pentru copii? Știți cât au muncit și cât au cheltuit să ajungă aici?” Din fericire problema s-a rezolvat – TVR-ul a venit cu decorurile, cu tehnica și cu transmisiunea lor zilnică, în direct. Între 5 și 8 iulie spectacolele vor începe la ora 21:00 iar prețul unui bilet, pe seară, este de 15 lei.