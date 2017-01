Festivalul Mamaia 2008 a semănat speranţe şi a adunat talent

Festivalul Mamaia 2008 a semănat speranțe și a adunat talent

Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2008 a ajuns la final, după patru zile în care spectacolul vocilor și al luminilor au dominat scena Teatrului de Vară Mamaia. Trofeul festivalului a fost câștigat de Irina Popa, de 20 de ani, din Galați, care a interpretat piesa „Pentru dragostea ta”, compusă de Adrian Ordean. Noaptea finaliștilor După o lungă așteptare a rezul-tatelor, finaliștii au fost anunțați de către juriu, în prezența concurenților, care au plecat dezamăgiți sau extaziați, în funcție de verdictul specialiștilor cu privire la performanțele lor. Astfel, la secțiunea interpretare au fost selectați Maria Magdalena Nițescu, Minodora Dediș, Crina Victoriu Onciu, Oana Ileana Nicuț, Naomi (Florin Moldovan), Cristina Florentina Vasiu, Marius Bălan, Irina Popa, Ligia Moldovan, Raluca Nistor și trupa Jam. La secțiunea creație, juriul a optat pentru piesele „Prima zi fără tine”, muzica de Sergiu Daraban, „Dragostea adevărată” - Georgian Sorin Zlat, „Obositoare” - Mihai Alexandru, „Viața în doi” - Dan Helciug, „Du-mă” - Bogdan Marian Tașcău, „Mă întreb” - Tudy Zaharescu, și „Dă-mi o bere” - Mihai Alexandru. Deși piesa „Obositoare”, interpretată de Leo Iorga, alături de formația Pacifica, s-a calificat la secțiunea creație, artiștii nu s-au prezentat în cea de-a treia seară de festival pentru a continua competiția, alegând să susțină un concert. Piese vechi și toate-s noi… După audierea tuturor pieselor finaliste la Mamaia, putem vorbi despre o discrepanță imensă între stilurile compoziționale, festivalul promovând atât piese ale anilor Ž80 - Ž90, dar și piese comerciale („Dă-mi o bere” sau „Du-mă” sau „Viața în doi”). Două lucruri derivă din acest fapt: fie juriul a decis că un update compozițional ar da bine la public, fie că piesele au fost prea bune pentru a nu trece de preselecție. Prima variantă este plauzi-bilă atunci când vorbim despre reacția juriului la piesa „Dă-mi o bere”, interpretată de Unchiul Sapro și Mihai Alexandru, al că-rei refren suna cam așa: „Dă-mi o bere, nu mai pot, că e căldură mare / Știi că nu te mai suport, hai, tai-o la culcare”. Dincolo de „profunzimea“ burlească a versurilor și derecuzita cu care piesa a fost ilustrată (un scaun de plastic și diferite obiecte de plajă - găletușe și lopățici), melodia s-a bucurat de un entuziasm nebun din partea publicului, dar, mai ales, din partea juriului, care a premiat piesa cu locul I la secțiunea creație. Dan Helciug a beneficiat și el de aprecieri evidente ale publicului, umplând scena cu energia și naturalețea cu care ne-a obișnuit. Dintre cei mai puțin cunoscuți (deocamdată), dar care s-a remarcat printr-o voce revelator de puternică a fost Minodora Elena Dediș, din Galați, care a interpretat superb piesa „Tu n-ai avut curaj”. Despre piesele grele ale festivalului a vorbit și Corina Chiriac, din partea juriului, care și-a exprimat admirația pentru tinerele talente care optează pentru piese complicate în raport cu vârsta lor: „Este admirabil faptul că piese de o greutate deosebită au fost prezente la festival, fiind interpretate de tineri artiști, deși publicul vrea ceva comercial, de exemplu «Dă-mi o bere». Am o admirație deosebită pentru cei care vin cu o seriozitate extraordinară și cântă piese complicate”, a spus Corina Chiriac. Swinging in the rain… Trebuie remarcată și performanța prezentatorilor de a reda scenic diferențele dintre generații, eleganța lui Marius Bodochi și a actriței Maia Morgenstern fiind contrapusă stilului de adolescent plictisit preluat de cei doi co-prezentatori - Angelo Petrescu și Mădălina Antonescu. Rolurile s-au inversat în seara finaliștilor, când cei doi mari actori au renunțat la distincție și au îmbrăcat haine „trendy”, în timp ce mai tinerii lor co-echipieri au preluat o atitudine de rafinament juvenil. Mădălin Voicu a ținut să precizeze că este mulțumit de prestația soliștilor, care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor care se impun când vine vorba de un festival de asemenea anvergură: „Această ediție a avut un dar deosebit de a da un nou parfum și o nouă evoluție Festivalului Mamaia, prin respectul pe care soliștii l-au acordat scenei”, a spus președintele juriului. Juriul a deliberat: Câștigătorii la secțiunea inter-pretare au fost: locul trei Ligia Moldovan, 16 ani, din Cluj - Napoca, cu piesa „Îngerii nu plâng”, locul doi a fost obținut de Raluca Nistor, 18 ani, din Deva, cu piesa „În singurătate”, în timp ce pe locul I s-a clasat Minodora Elena Dediș, din Galați, pentru piesa „Tu n-ai avut curaj”. La secțiunea creație, locul III a fost obținut de piesa „Prima zi fără tine”, compusă de Sergiu Daraban, pe locul doi s-a clasat piesa „Viața în doi”, semnată Dan Helciug, locul întâi revenind piesei „Dă-mi o bere”, compusă de Mihai Alexandru. Premiul de popularitate a fost câștigat de Brigitta Balogh, care a interpretat piesa „Spune-mi dacă vrei”, compusă de Gabriel Băruță, premiul Fundației „Ion Voicu” i-a revenit compozitorului Viorel Gavrilă, cel care a dirijat big band-ul festivalului, în timp ce premiul presei a fost câștigat tot de Irina Popa, deținătoarea Trofeului Mamaia 2008.