Festivalul Internaţional de Teatru NETA va fi susţinut financiar de guvern

Festivalul Internațional de Teatru NETA va fi susținut financiar de guvern

Guvernul va susține financiar organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de Teatru NETA (New European Theatre Action), care va avea loc pentru prima dată la București în perioada 28 august - 4 septembrie 2015.În acest sens, Executivul a alocat suplimentar Ministerului Culturii suma de 1,189 milioane de lei, răspunzând astfel solicitării Teatrului Național „I.L. Caragiale“, organizator al acestui eveniment și membru fondator al rețelei NETA din 2005.Festivalului Internațional de Teatru NETA 2015, organizat la zece ani de la înființarea rețelei NETA, va reuni 13 din cele mai reprezentative producții teatrale din spațiul sud-est european, sub genericul „Teatrul - Erou al Timpului Prezent”.Acest eveniment de anvergură va avea un rol important în promovarea teatrului românesc, susținerea creației contemporane și simularea vieții culturale.NETA are sediul la Ljubljana (Slovenia) și este cea mai amplă asociere teatrală de acest format în Europa. Rețeaua reunește 51 de instituții teatrale și festivaluri din 19 țări situate în regiunea de sud-est a Europei, al căror potențial în plan cultural le recomandă ca pe un partener și participant activ în cadrul comunității teatrale europene și internaționale.Rețeaua NETA își propune să coaguleze energiile creatoare ale acestui spațiu cultural, să contribuie la promovarea și diseminarea acestora, la identificarea și consolidarea unei specificități culturale, a unui mod de a face teatru în secolul XXI, într-un dialog productiv, creativ , în spiritul „culturii fără frontiere”.