Festivalul de Teatru Internaţional Independent se apropie de start

Festivalul de Teatru Internațional Independent se apropie de start

Au mai rămas fix două săptămâni până când cea de-a II-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța (FITIC) își va deschide porțile larg către public. FITIC este organizat de Asociația Culturală „Teatrelia”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța și este un eveniment deschis tuturor tinerilor actori curajoși, care au înțeles că arta efemerului, a emoției și a măștii trebuie să aibă propriu-i templu, fără piloni, socluri și rețete predestinate.Această artă, ai cărei ucenici sunt tinerii independenți, se nutrește din realitatea imediată, nu întotdeauna plăcută, însă aplicată social, o realitate dimensionată de curajul de a dărâma convențiile și de a construi o altă înțelegere a lucrurilor care ne înconjoară, au precizat organizatorii evenimentului, Asociația Culturală „Teatrelia”.„Această artă a teatrului imediat corespunde întru totul noilor cerințe ale prezentului, sub toate aspectele: actor, text, regie, tehnică scenică. FITIC este vocea independentă a artei prezentului, cu orizonturi deschise și viziuni largi. Alegerea Constanței ca oraș al primei desfășurări a acestui festival nu a fost deloc întâmplătoare, marea fiind singurul fundal posibil pentru acest tip de concept teatral. Ajuns acum la ediția a II-a, FITIC propune acum noi provocări”, au subliniat aceștia.Ei sunt de părere că deși astăzi, nevoia de teatru este tratată ca o fiță, iar unii tind să creadă că se poate trăi și fără, Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța a demonstrat că nu este deloc așa. „Ba dimpotrivă! Și dacă, la vechii greci, teatrul era cea mai importantă preocupare liberă a Cetății, devenind încetul cu încetul instituție la presiunea publică, în contemporaneitate teatrul independent reface drumul în sens invers, părăsind zona instituționalizată și exprimându-se liber, în orice spațiu, în orice timp și în fața oricărui tip de spectator. Noul actor independent este curajos, puternic, își stăpânește bine meseria, nu poate fi cumpărat, căci se exprimă liber și place mult publicului”, au mai spus organizatorii.Așadar, cu astfel de actori, revoluția culturală începută anul trecut la Constanța continuă. Ca urmare, dacă anul trecut FITIC 2.0 a închis marile bulevarde și a scos mii de oameni în stradă, pentru 2017 s-au înscris în concurs și în off peste 150 de trupe! Dintre acestea, în urma procesului de preselecție, 46 vor vedea luminile rampei Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, în cadrul concursurilor și alte peste zece vor delecta publicul din off.