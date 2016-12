Festival de dans, la Maritimo. Mihai Petre este invitat special

Vineri, 21 Martie 2014

Maritimo Shopping Center oferă posibilitatea constănțenilor, în acest week-end, pentru al treilea an la rând, să vadă un spectacol de dans pe viu. Sâmbătă, 22 martie, începând cu ora 17.00, la Intrarea 2 (culoarul către Auchan), vor defila câteva sute de dansatori, de toate vârstele. Artiștii aparțin unora dintre cele mai cunoscute școli constănțene de dans. Cele 13 școli care pot fi urmărite în acest spectacol sunt: Club Dino, Dance to the Beat, Club Miraj, Ansamblul folcloric Dobrogea, Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, X‘s Crew, Studio Balet Melinda și Asociația culturală „Atitudinea”, Forever Dance, Diamonds Dance Club, Club „Black Sea”, Club „Amicii”, Pro Dance și Joy to Dance. Și, pentru că un asemenea super-show are nevoie de un prezentator pe măsură, Maritimo îl are ca invitat pe cunoscutul campion la dans sportiv Mihai Petre, care va arăta fanilor și micilor dansatori câteva dintre mișcările care l-au făcut celebru! După ce, la vârsta de 14 ani, a ajuns campion național la dans sportiv, Mihai Petre și partenera sa, Elwira Duda, sunt prima pereche din România clasată în primele 50 ale lumii în IDSF World Ranking List, 2004. De asemenea, sunt campioni naționali ai României la Dans Sportiv în anii 2002, 2003, 2004, atât la secțiunea Standard (vals lent, tango, vals vienez, slow foxtrot, quick step), cât și la secțiunea Latino - Americană (samba, cha-cha, rumba, passo doble, jive), semifinaliști la Cupa Europeană de 10 Dansuri, semifinaliști la Campionatul Mondial de 10 Dansuri, finaliști la Cupa Europeană de Dansuri Latino - Americane, iar lista poate continua. De asemenea, Mihai Petre face deliciul publicului, de mai mulți ani, la concursul „Românii au talent”, împreună cu Andra și Andi Moisescu.