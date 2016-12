Fenomenul Facebook. Cum ajung adolescenţii prizonieri într-o lume virtuală

1

Angajare

Editor articole pentru publicare anunturi. Aveti aptitudini de exprimare in scris? Va place sa studiati, sa va informati cu privire la diferite subiecte si sa realizati apoi o sinteza a acestora? Daca da, va asteptam sa deveniti colaborator! Cerinte : - bune abilitati de exprimare in scris; - cunoasterea mediu/avansata a limbii engleze reprezinta un avantaj, nu este obligatoriu; - capacitatea de organizare si sintetizare a informatiei; 1. Cream impreuna o lista de subiecte de abordat. 2. Trimiteti articolele pe email in format Word. 3. Primiti bani lunar pentru articolele publicate (in functie de volumul redactat) in baza unui contract de drepturi de autor. Avantajele colaborarii : 1. Dezvoltare profesionala: 2. Lucrati in timpul liber, de acasa, fara targeturi. Nu exista un numar de articole pe care il solicitam colaboratorilor nostri. Astfel, puteti sa scrieti in timpul liber, in functie de disponibilitate si inspiratie. 3. Promovare viitoare: Veti fi prezentati in lista de colaboratori iar, articolele dvs vor trimite cititorul catre pagina de prezentare, unde, la solicitarea dvs, vom publica datele de contact. Sunt si alte elemente de promovare pe care vi le vom prezenta la interviu. 4. Beneficii financiare Articolele dvs vor fi platite. Plata se face obiectiv, in functie de numarul de caractere. Despre valoarea unui articol, modalitatea de plata si implicatii juridice vom discuta ulterior, dupa ce ne veti trimite solicitarea de colaborare. Va rugam sa trimiteti solicitarea de colaborare sub forma unui email pe adresa: francizare@yahoo.com In acest email trimiteti textul, "INFO" si o prezentare a / CV-ului d-voastra.