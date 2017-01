Faza judeţeană a concursului naţional de istorie

Faza județeană a concursului național de istorie

La sfârșitul săptămânii, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța, va avea loc faza județeană a concursului național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”. Competiția se adresează elevilor cu aptitudini, înclinații și interese deosebite în domeniul istoriei, științelor socio-umane și informaticii. Concursul are drept scop realizarea unor materiale cu ajutorul computerului pe teme de istorie (istoria românilor sau istorie universală) și științe socio-umane (educație civică, cultură civică, logică și argumentare, psihologie, sociologie, economie, filosofie, educație antreprenorială). Elevii pot realiza aceste materiale fie sub forma unor pagini Web, fie sub forma unor SOFT-uri educaționale.