„Fascinaţia Mării” transpusă în lucrări plastice

„Fascinația Mării” transpusă în lucrări plastice

Cercul Militar Constanța, coor-donat de Statul Major al Forțelor Navale, organizează și desfă-șoară ediția I a Concursului național de creație literară „Fascinația Mării”.Tema concursului „Marea și oamenii ei” propune participanților ca la fiecare secțiune, alături de tema impusă, autorul să dispună și de o temă liberă. Competiția este deschisă tuturor creatorilor de gen din cercurile militare, instituțiile militare de învățământ și casele de cultură, neprofesioniști, dar care trebuie să transmită fascinația mării, prin lucrările lor.Structura concursului are cinci categorii: poezie - cinci poezii (dintre care una la temă); poezie umoristică / fabulă - cinci poezii / fabule (dintre care una la temă); proză scurtă / proză umoristică - câte două schițe, maxim două pagini fiecare (dintre care una la temă); epigramă - șase epigrame dintre care trei la temă; Haiku - șase haiku-uri dintre care trei la temă.Juriul concursului îi are în componență pe: prof. univ. dr. Cristina Tamaș, președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea - președinte al juriului; reprezentantul Secției Tradiții și Cultură Militară din cadrul Statului Major General; reprezentantul Secției Învățământ și Tradiții din cadrul Statului Major al Forțelor Navale; Dan Norea, președintele Clubului Umoriștilor Constănțeni - CUC; Ananie Gagniuc, scriitor, membru al Asociației Umoriștilor din România; Laura Văceanu, președintele Societății Naționale de Haiku, filiala Constanța; Alexandru Birou, președintele Ligii Scriitorilor Români, filiala Dobrogea; Costache Tudor, scriitor, președintele Fundației Culturale „Sorin Tudor”; Ovidiu Dunăreanu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România; Ion Rosioru, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România; Mircea Lungu, poet; Petru Brumă, scriitor, membru al Uniunii Epigramiștilor din România.Până pe 15 septembrie, juriul are sarcina de a stabili câștigătorii dintre cei 94 de candidați, după care, între 15-25 septembrie, va avea loc anunțarea primilor șase clasați la fiecare secțiune (fără să se specifice locul ocupat). Festivitatea de premiere și gala laureaților este programată pe data de 5 octombrie, la ora 17, la Cercul Militar Constanța.Premiile se vor acorda în bani și trofee la fiecare secțiune - premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea și Marele Premiu al concursului.Lucrările celor nominalizați la premii vor fi prezentate în spectacolul de gală cu ocazia festivității de premiere.