Fără precedent! Teatrul Nottara şi-a suspendat activitatea

Fără precedent! Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea

Ştire online publicată Marţi, 24 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Nottara și-a suspendat, începând de azi, toate spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anunțat managerul instituției, criticul Marinela Țepuș.Decizia a venit în urma aplicării legii promulgate recent prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu risc seismic mare."Teatrul nu s-a închis, am suspendat activitatea, adică nu mai jucăm. În rest activitatea noastră administrativă continuă. Conform legii, care nu are un termen pus în ea, asta presupune, din punct de vedere juridic, că are aplicabilitate imediată. Așa că noi ne-am supus legii, dar facem demersuri pentru a exista în continuare și vom exista, sunt sigură", a declarat pentru AGERPRES Marinela Țepuș.