Fantezia latină, concretizată de Black Sea Orchestra la Club SNC

Luni seară ni s-a confirmat din nou faptul că la Club SNC se întâmplă niște chestii faine. Vinovați pentru acest lucru sunt trupa Black Sea Orchestra și invitații lor: Florian Lungu, profesorul de jazz cu o colecție mărișoară de bancuri foarte amuzante, Emil Tănase și Dan Simion, percuționiști, angajați ai Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, artiști cu state vechi în ale muzicii. Ne-au mărturisit, în pauza de țigară, cafea sau repetiții, că se simt foarte bine alături de trupa condusă de colegul Liviu Mărculescu, band-leader al trupei Black Sea Orchestra. Cei doi instrumentiști fac parte, la rândul lor, din propria trupă, care se numește Take Five, înființată în urmă cu patru ani, și în componența căreia se mai află Valentin Tănase, Alexandru Feraru și Sergiu Rotari, de asemenea instrumentiști ai Teatrului „Oleg Danovski”. În curând vom avea parte și de un concert al trupei Take Five la Constanța, așa cum ne asigură invitații lui Liviu Mărculescu. O surpriză pe care Black Sea Orchestra a pregătit-o atât publicului, cât și organizatorilor, a fost prezența lui Vlad Mărculescu pe scena SNC, „cea mai bună creație semnată de Liviu Mărculescu”, așa cum l-a prezentat Florian Lungu pe artist. Balerinul Vlad Mărculescu, pe numele său de scenă Dexxter, este colaborator al Operei Naționale din București, premiat la nivel național, anul acesta fiind invitat al Festivalului - Concurs „George Enescu”. Momentele sale coregrafice, cu o puternică încărcătură emoțională, au avut ca suport poezie și improvizație muzicală. Black Sea Orchestra și invitații au realizat o demonstrație mambo, salsa, chacha, rumba și samba jazz, într-un concert intitulat Latin Fantasy. Deși publicul nu a fost atât de vibrant ca în alte dăți, dinamicii artiști ai Black Sea Orchestra și invitații lor au reușit să învingă, totuși, apatia și oboseala de după alegeri, oferind publicului o concretizare muzicală a fanteziei latine. Din componența trupei Black Sea Orchestra fac parte: Liviu Mărculescu (trombon), Nicu Dima (trompetă), Marcel Dăianu (sax/clarinet), Nicu Spătaru (sax/alto), Valentin Tănase (drums), Andrei Răilean (bass) și Elena Gatcin (pian/voce). După cum ne-a anunțat Florian Lungu, Black Sea Orchestra va demara un proiect muzical intitulat „Swing, Swing, Swing”, constând în două concerte care vor avea loc în lunile decembrie și ianuarie.