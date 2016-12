"Faceţi ceva cu cornul şi laptele, că ne năpădesc gândacii!"

3

Ba,voi(politicieni)sunteti batuti in cap. Da ma un bon de 5-10lei la fiecare copil si sa se duca sa isi cumpere ce considera el ca mănâncă. Dati copiilor jegosu ala de corn care nu are nici un gust si este de o textura dubioasa(se sfarama,nu are o crema in el nu are un rahat nu are o stafida) , este o bucata de pâine alba,dulceaga care iti rămâne proptita in gat. Si laptele ala care zici ca e spalatura de bidoane. Acum vreti masa calda....pai iara incepeti cu contracte(vândute). Sau imbogatit pișcotari si laptari vostri si acum vreti sa dati si restaurantelor de supt din buget. Dati ma un bon pe zi de 5-10lei,intr-o luna sunt 20 -25 de bonuri si sa fie impartite de diriginta si se termina cu spatii de depozitare, cantine,frigidere, gandaci si mai ales se termina cu bătaia asta de joc.